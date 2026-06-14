Командование Черноморского флота РФ планирует полностью бежать из Крыма - "Атеш"

В Крыму неспокойно / © Associated Press

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Командование Черноморского флота РФ намерено перенести остальные органы управления из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Об этом 14 июня сообщили в военно-партизанском движении «Атеш».

Источники «Атеш» в Черноморском флоте РФ информируют о планах командования по переносу остатков органов управления из оккупированного Севастополя в российский Новороссийск.

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В штабных структурах прорабатываются планы перемещения органов управления, а отдельные офицеры уже перевозят из Крыма свои семьи.

Ситуация в Крыму — последние новости

В Крыму усугубляются проблемы в разных сферах из-за ударов Сил обороны Украины по логистике РФ. Через несколько дней заметно усложнилась ситуация с горючим. В курортных регионах заметно опустели улицы — транспорта нет, несмотря на сезон. Продолжается ажиотаж в продуктовых магазинах.

В конце мая Силы обороны Украины начали систематически обстреливать участки трассы «сухопутного коридора», задействованные в военной и гражданской логистике РФ. В частности, под огонь попадают военная техника, грузовики и бензовозы.

Одной из первых под массированные удары попала стратегическая трасса Р-280, которую Кремль пафосно называет Новороссия. Эта дорога ведет из Ростова-на-Дону через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь прямо в Крым. Она была основной логистической артерией окупантов после того, как украинские силы существенно повредили Керченский мост.

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