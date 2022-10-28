Командование оккупационных войск пытается скрыть реальные потери своих солдат – Генштаб

В РФ пытаются избежать панических настроений в рядах армейцев.
Командование армии страны-агрессорки Российской Федерации всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих. Оккупанты делают это во избежание панических настроений среди личного состава.
Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ 28 октября.
В утренней сводке подтверждают поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. В частности, в Запорожской области уничтожены восемь единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около ста раненых оккупантов.
Напомним, по состоянию на 27 октября ВСУ ликвидировали уже около 69 220 человек. Только за прошедшие сутки убито 230 кафиров.
Читайте также:
- В Луганской области уничтожили казарму с оккупантами: ликвидировали несколько офицеров
- Украинцы "отминусовали" вражеские самолет, вертолет, танк и два склада с боеприпасами
- ВСУ отразили атаки россиян в Донецкой и Луганской области, поражены опорные пункты и позиции врага — Генштаб