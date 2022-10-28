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Командование оккупационных войск пытается скрыть реальные потери своих солдат – Генштаб

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Командование оккупационных войск пытается скрыть реальные потери своих солдат – Генштаб

Фото: Associated Press

В РФ пытаются избежать панических настроений в рядах армейцев.

Командование армии страны-агрессорки Российской Федерации всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих. Оккупанты делают это во избежание панических настроений среди личного состава.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ 28 октября.

В утренней сводке подтверждают поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. В частности, в Запорожской области уничтожены восемь единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.

На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около ста раненых оккупантов.

Напомним, по состоянию на 27 октября ВСУ ликвидировали уже около 69 220 человек. Только за прошедшие сутки убито 230 кафиров.

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Дата публикации
Просмотры
355
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