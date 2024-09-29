Командование уволило комбрига знаменитой 72-й ОМБр, которая защищает Угледар

Под руководством Винника 72-я бригада прошла Бахмут, затем Угледар, отразила одно из самых больших наступлений РФ в 2023 году.

Командование уволило комбрига знаменитой 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника. Известно, что воины этой бригады сейчас защищают Угледар Донецкой области, где наступают оккупанты.

О своем увольнении сообщил сам комбриг в воскресенье, 29 сентября, в Сети, поблагодарив за службу.

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"От лета 2022 до сегодня - я имел долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не сам. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю!", - написал он.

Полковник отметил, что "для меня честь быть частью "Черных Запорожцев", и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда".

"Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе", — добавил он.

Военные поблагодарили командира за "службу и защиту Украины, господин Полковник" и добавили, что их "борьба продолжается".

Стоит добавить, что 20 сентября в оперативном командовании "Північ" заявило, что Иван Винник назначен на высший пост "в целях продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

"Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из самых больших наступлений за время российско-украинской войны", — напомнили там.

Как информировали ранее, сейчас в Угледаре и близ города — критическая ситуация. Россияне пытаются прорваться в город.

Коваленко объяснил, что происходит в Угледаре

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