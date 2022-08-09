"Командование ВС РФ не может успокоиться и решило добить полк": ВСУ разбили десатников из Костромы

Вооруженные силы Украины продолжают сокращать военные подразделения РФ, участвующие в "спецоперации".
На очереди паратутно-десантный полк из Костромы. От личного состава после встречи с ВСУ осталось 15%.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"При проведении "специальной военной операции" на территории Украины почти в полном составе уничтожен 331 парашютный десантный полк (в/ч 71211, Кострома) 98 вдд. По словам военнослужащих 331 парашютно-десантного полка, потери на территории Украины составляли 85% личного состава и техники полка. Но командование ВС РФ не может успокоиться и решило добить полк полностью, отправляя в наступление на хорошо обустроенные позиции ВСУ, оставшиеся 70 человек", — отметил журналист.
Напомним, что в Генштабе России издали сожженную солому за уничтоженные ракеты в HIMARS.
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