Командование ВС РФ перебрасывает подразделения из Херсонского направления на Донбасс: "мобики" не рады

"Мобики" РФ недовольны тем, что их опрокидывают с южного направления на Донбасс.

Командование Вооруженных сил РФ решило перебросить войска с Херсонщины на Донбасс, чем вызвало недовольство среди мобилизованных.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизированные лица, из которых, в большинстве, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов", — говорится в сообщении.

Напомним, что на временно захваченной части Запорожской области российским оккупантам "прилетело" от ВСУ. В результате "прилета" потери оккупантов составили около 160 раненными и убитыми.