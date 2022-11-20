Командование ВС РФ перебрасывает подразделения из Херсонского направления на Донбасс: "мобики" не рады

"Мобики" РФ недовольны тем, что их опрокидывают с южного направления на Донбасс.
Командование Вооруженных сил РФ решило перебросить войска с Херсонщины на Донбасс, чем вызвало недовольство среди мобилизованных.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизированные лица, из которых, в большинстве, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов", — говорится в сообщении.
Напомним, что на временно захваченной части Запорожской области российским оккупантам "прилетело" от ВСУ. В результате "прилета" потери оккупантов составили около 160 раненными и убитыми.