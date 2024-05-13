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Командующего ОТУВ "Харьков" сменили на фоне наступления россиян

Командующего ОТУВ "Харьков" сменили на фоне наступления россиян

Новый командующий ОТУВ "Харьков" Михаил Драпатый / Фото: Министерство обороны Украины

Новым командующим ОТУВ "Харьков" стал действующий заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

На фоне наступления российских войск на Харьковщину был заменен командующий ОТУВ "Харьков". Юрия Галушкина в должности заменил Михаил Драпатый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков", — сообщили в ОСУВ "Хортица".

В то же время, Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Новый командующий ОТУВ "Харьков": что о нем известно

Михаил Драпатый — экс-командир 2-го батальона 72-й ОМБр, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурмы и освободить заложников.

До января 2024 г. Драпатый возглавлял ОТУВ "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсона в 2022 году.

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