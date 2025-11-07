Командующим беспилотных систем ПВО стал Юрий Черевашенко: что о нем известно

Полковник Юрий Черевашенко / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В пятницу, 7 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил о назначении полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем ПВО. В то же время он стал заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом офицере.

Из открытых источников известно, что ранее полковник Юрий Аркадьевич Черевашенко работал в должности начальника отдела развития, заместителя командующего войск противовоздушной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

О Черевашенко говорят, что он не является «кабинетным военным».

Вместе с полковником Александром Павлюком он в начале 2023 года создавал первую группу из тридцати мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

В конце 2024 года полковник Юрий Черевашенко стал командующим отдельной группировки ПВО Киевского региона.

«В командовании его называют креативным», — цитировали в свое время журналисты Liga.net слова своего инсайдера в Генштабе ВСУ, добавляя, что во время одной из встреч со СМИ президент Владимир Зеленский также отмечал его эффективность.

Одобрительно о полковнике отзывались собеседники издания, приближенные к проекту дронов-перехватчиков.

«На Ставке мы утвердили много задач для нового руководителя. Важное активное внедрение беспилотников, а именно — дронов-перехватчиков, и усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения», — подчеркнул президент, объявляя о назначении Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем ПВО.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot.