Командующим подготовкой Сухопутных войск стал генерал-майор Виктор Николюк: биография

Генерал-майор Виктор Николюк был назначен командующим подготовкой Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. До этого он занимал пост Командующего оперативным командованием "Північ".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Командующим ОК "Північ" вместо Николюка будет бригадный генерал Дмитрий Красильников.

"Передал боевой флаг ОК "Північ" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам с кем защищал Черниговщину и Бахмут Продолжаем и дальше работать ради нашей общей цели – вместе до Победы!", — написал Виктор Николюк.

Что известно о Викторе Николюке

Виктору Николюку 47 лет. Родом он из Кировоградской области. Был командующим ОК "Північр" с 2021 года, в 2022-м, после начала полномасштабного вторжения России, возглавлял оборону Чернигова. 10 марта 2022 года Николюку присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Во время службы в ВСУ командовал разведывательной ротой, танковым батальоном, учебным механизированным полком. Был начальником штаба 92-й отдельной механизированной бригады, а затем ее командиром.

В марте 2017 года полковник Виктор Николюк был назначен начальником 169-го учебного центра "Десна", а в декабре 2018-го он стал генералом.

В 1996 году окончил обучение в Харьковском гвардейском высшем командно-танковом училище. В 2007 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Также известно, что именно его военные 16 мая 2015 вблизи г. Счастья в Луганской области захватили в плен военнослужащих 3-й отдельной бригады спецназначения ГРУ РФ.

Что известно о Дмитрии Красильникове

Фото из открытых источников

Дмитрию Красильнику 44 года. 28 февраля 2022 года он также был награжден званием Герой Украины. Стал бригадным генералом в 2021 году. С началом большой войны отличился как командир оперативно-тактической группировки "Північ", не допустивший прорыв врага в Харьков из Луганской области.

Бригадный генерал окончил Одесский институт сухопутных войск и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

После выпуска из Одесского института сухопутных войск его распределили в 95-ю десантно-штурмовую бригаду.

В мае 2014 года его вызвали в Минобороны и приказали сформировать и возглавить 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области (в октябре переформирован в отдельный мотопехотный батальон 57 ОМПБр).

21 июля 2014 года армейцы 34-го батальона принимали участие в освобождении Дзержинска (Торецк).

Впоследствии на базе 34 батальона были созданы другие подразделения: мотопехотные батальоны, разведрота, артиллерийское подразделение, подразделение противовоздушной обороны, связи. В октябре они все объединились в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. В 2015 году ее возглавил Дмитрий Красильников. Подразделение участвовало в Дебальцевской операции.

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