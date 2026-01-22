Командующий ДШВ оценил возможность полного освобождения Покровска

Бои за Покровск / © ТСН

Реклама

Подразделения Десантно-штурмовых войск продолжают удерживать позиции в городе Покровске Донецкой области, который уже 18 месяцев пытается захватить российская оккупационная армия. Однако, для полного освобождения города нужны значительно большие ресурсы.

Об этом заявил командующий ДШВ бригадный генерал Олег Апостол в интервью изданию «Новинарня».

По его словам, подразделения Десантно-штурмовых войск контролируют определенную часть города, ведут уличные бои и не позволяют оккупантам полностью захватить Покровск.

Реклама

«Нашей задачей было отбросить противника от города. Нам это удалось, и мы сейчас занимаем определенные районы и рубежи, — отметил генерал Апостол.

В то же время он добавил, что о полном восстановлении контроля над Покровском речь пока не идет.

«Чтобы полностью восстановить контроль над Покровском, нужны огромные ресурсы. Мы пока не можем себе этого позволить», — сказал Апостол.

Командующий ДШВ отметил, что на этом направлении есть определенный успех Сил обороны и улучшение ситуации в Покровской агломерации возможно, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

Реклама

Он добавил, что Силы обороны могут улучшить имеющуюся ситуацию в контексте обороны Покровской агломерации. Но не столь заметными темпами, как хотелось бы.

«Сейчас преимущество на стороне противника, но мы стараемся это преимущество нивелировать техническими средствами, а также за счет нашей подготовки. Плюс играет роль наше сильное командное звено, которое сохранилось — имею в виду командиров взводов, рот, батальонов, бригад. Именно за счет этих факторов мы и держимся», — подчеркнул Апостол.

При этом генерал напомнил, что подразделения ДШВ уже перемололи российскую морскую пехоту на Доброполье и ранее неоднократно разбивали резервы россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что на Покровском направлении россияне сконцентрировали около 100 тысяч человек личного состава. Кроме живой силы, враг делает ставку на технологическое преимущество, перебросив туда специализированные подразделения беспилотных систем.