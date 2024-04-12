Командующий ОК "Юг" уходит в отставку: что ждет дальше Андрея Ковальчука

Генерал-майор Андрей Ковальчук уходит с должности командующего ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

Об этом он сообщил на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

Генерал поблагодарил солдат и офицеров за совместную службу и отметил, что последние два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни для каждого украинца.

"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области — остров Змеиный — и львиную долю территориального моря Украины, Николаевскую и Херсонскую области на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отражая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и потопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил", – написал Ковальчук.

Он добавил, что бригады ОК "Юг" показали себя как нельзя лучше в боевой работе и сегодня "выжигают нечисть" уже на восточном направлении.

"Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славного и своенравного Юга, который умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-адским, яростно-штормовым для врагов", — добавил генерал-майор. .

Андрей Ковальчук сообщил, что не планирует увольняться из армии. Теперь он будет передавать свой опыт молодым офицерам.

"Остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда предъявлял и предъявляю к себе и тем, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и благоразумие. Из этого растет настоящий командир", – поделился военный своими планами.

Напомним, стало известно об отставке еще двух топкомандующих ВСУ. На их места уже назначены новые руководители.

Читайте также: