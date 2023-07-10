Командующий ОС ВСУ Наев проверил оборону в трех северных областях Украины: что произошло

Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил зоны в пределах Житомирской, Ровенской и Волынской областей и проверил оборону на фоне возможного прорыва врага.

Об этом говорится на официальной странице генерал-лейтенанта.

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"Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями. Оборона будет укреплена. И мы обязательно вместе победим!", — заверил Наев.

Кроме того, по его словам, начата тренировка украинских военных в разных ситуациях.

Также будут усилены вооружением и военной техникой подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский 9 июля посетил Луцк Волынской области и провел там координационное совещание по ситуации с безопасностью в регионе, в частности по обстановке на границе с Беларусью. Руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украино-белорусского участка на территории Волынской области.

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