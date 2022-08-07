Командующий ОС ВСУ Сергей Наев поздравил военных с Днем Воздушных сил

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военных с Днем Воздушных сил.

Он подчеркнул, что именно Воздушные силы – надежный щит от ударов стратегической и тактической авиации, корабельных и береговых ракетных комплексов всех калибров и классов.

"Уважаемые боевые собратья! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины!"

Оборона страны – это залог успеха всех видов и родов Вооруженных Сил, а надежным щитом от ударов стратегической и тактической авиации, корабельных и береговых ракетных комплексов всех калибров и классов – именно Воздушные силы.

С началом полномасштабного вторжения Ваши способности и умения стали спасительным куполом как для нашей армии, так и гражданского населения страны. Первыми ударами с воздуха враг пытался любой ценой уничтожить нашу противовоздушную оборону, чтобы добиться безоговорочного стопроцентного успеха. Но, несмотря на все враждебные прогнозы и убеждения об уничтожении, вы не только выстояли, но и сохранили свой потенциал и стратегические возможности.

Вы уничтожили сотни ракет, самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, не дав противнику властвовать в небе. И враг начал вас бояться! У врага появился страх! Страх быть уничтоженным! Он перестал заходить на нашу территорию в зону Вашего поражения. Именно это первая существенная и ощутимая победа! Своими профессиональными действиями и героическим мастерством вы доказали, кто на самом деле является хозяином украинского неба. И так будет всегда!

И в этот день, как всегда, желаю Вам и Вашим семьям мирного неба, крепкого здоровья, согласия и благополучия! Слава Украине! Вместе победим!", — говорится в поздравлении.

Напомним, Жданов рассказал, как в начале войны удалось спрятать наши самолеты

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