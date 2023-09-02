Командующий Тарнавский рассказал о продвижении ВСУ на юге

За сутки на юге было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

Украинские военные продолжают движение на южном направлении и освобождают территории страны от российских кафиров.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он сообщил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 183 человека (безвозвратные – 47, раненые – 136). Уничтожены 18 единиц военной техники противника.

В частности, 1 танк, 2 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Также были уничтожены 9 складов боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что в окрестностях Бахмута горячо, Маляр сообщила о попытках наступления россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ прорвали "Суровикинскую линию обороны" возле Роботиного.

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