Командующий ВМС объяснил стратегическое значение Севастополя для оккупантов

Российские оккупанты не смогут удерживать Черноморский флот без Севастополя. Анексированный в Крыму город является технологическим хабом. Задачей Сил обороны является исключение использования русскими морских баз.

Об этом в интервью "УП" заявил командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа.

Он отмечает, что Севастополь — это главная база, которая полностью удовлетворяет содержание флота, ремонтную базу, это несколько ремонтных заводов, а еще аэродромы — "Бельбек" и "Кача". В Новороссийске нет ни аэродромов, ни крупных ремонтных заводов, ни мест для хранения вооружения. Военный порт в этом городе недостаточно развит, чтобы обеспечить базирование Черноморского флота.

"Это по большому счету одна из причин, почему они в Крыму оказались в 2014 году. Потому что без Севастополя держать Черноморский флот в Черном море они не смогли бы", — заявил Неижпапа.

По словам командующего МВД, Севастополь – это база, на которой рассредоточены боеприпасы, запасы спрятанных в горах горючего, которые не так легко поразить, там также размещены ракеты "Калибр". Неижпапа также отметил, что в городе есть центр медицинского обеспечения, большой госпиталь и построены все образовательные учреждения.

"То есть Севастополь – это такой стратегический хаб", — подчеркнул Неижпапа.

Командующий также ответил на вопрос, насколько реально сделать так, чтобы Россия не могла использовать севастопольские морские базы: "Это работа, которую нужно сделать. Есть задача президента, главнокомандующего Вооруженными силами, и мы будем работать".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го страна-агрессорка потеряла немало кораблей. Первая большая победа – была 13 апреля 2022-го, когда был утоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". В результате ракетного удара он затонул примерно в 128 км от Одессы.

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