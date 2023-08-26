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Командующий Воздушными силами эмоционально прокомментировал авиакатастрофу на Житомирщине

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Командующий Воздушными силами эмоционально прокомментировал авиакатастрофу на Житомирщине

Командующий Воздушными войсками генерал-лейтенант Николай Олещук / Фото: УНИАН

Глава Воздушных войск генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал авиакатастрофу в Житомирской области 25 августа.

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два украинских самолета L-39. В воздушных силах отреагировали на трагический инцидент.

Свою реакцию командующий ПС Николай Олещук обнародовал в Telegram.

"Ужасная авиакатастрофа на Житомирщине... Невозможно передать, какую боль испытываешь в такие минуты!.. Родные и близкие примите мои искренние соболезнования. Пилоты пошли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах! Держимся!" – написал Олещук.

Напомним, во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В сети показали фото с места трагического инцидента. На кадрах видны одни обгоревшие обломки самолетов.

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Дата публикации
Просмотры
3509
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