Командующий Воздушными силами рассказал, сколько нужно самолетов, чтобы ускорить контрнаступление

Основная угроза исходит от российских самолетов Су-35, однако их можно нейтрализовать.

Украинские военные завоевали превосходство и господство в воздухе повсюду, кроме временно оккупированных территорий, где преимущество имеет вражеская авиация.

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Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Он отметил, что сейчас основная угроза исходит от российских самолетов Су-35, однако их можно нейтрализовать с помощью звена самолетов типа F-16/JAS-39 Gripen.

"По классике ведения воздушного боя, если противник потеряет несколько процентов (от 2 до 5) своих самолетов, он откажется от выполнения боевого задания и будет анализировать, что он делает не так", – заявил Олещук.

Он отметил, что это позволит украинским военным временно, а возможно и полностью завоевать преимущество в воздухе.

"Если мы завоюем преимущество в воздухе, то поверьте мне, что темпы контрнаступления будут значительно выше. Потому что солдат на поле боя должен чувствовать, что с неба он защищен", — добавил Олещук.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на самолетах F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Grippen.

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