Комаров рассказал, как поразили киберзащиту "Киевстар"

С начала полномасштабного вторжения РФ "Киевстар" потерпел не менее 500 серьезных атак. Однако кибератака 12 декабря пробила защиту.

Об этом сказал президент компании "Киевстар" Александр Комаров в телемарафоне.

"С начала войны мы отразили примерно 500 более-менее серьезных атак. Но нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это случилось потому, что была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом продолжается следствие". ", – сообщил Комаров.

По его словам, такая атака — не вопрос технологий, а того, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работает социальная инженерия".

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Добавим, что сбой "Киевстара" повлиял и на банковскую систему. ТСН.ua уже сообщал, как работают терминалы и банкоматы.

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