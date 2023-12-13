Комаров рассказал, как поразили киберзащиту "Киевстар"

Была скомпрометирована учетная запись сотрудника и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании.
С начала полномасштабного вторжения РФ "Киевстар" потерпел не менее 500 серьезных атак. Однако кибератака 12 декабря пробила защиту.
Об этом сказал президент компании "Киевстар" Александр Комаров в телемарафоне.
"С начала войны мы отразили примерно 500 более-менее серьезных атак. Но нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это случилось потому, что была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом продолжается следствие". ", – сообщил Комаров.
По его словам, такая атака — не вопрос технологий, а того, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работает социальная инженерия".
Читайте ведущие новости дня:
- Вражеские обстрелы Киева ночью 13 декабря 2023 года: что известно по состоянию на сейчас
- Мобилизация по-новому в Украине: дела уклоняющихся пересматривают и сажают за решетку
- РФ ударила дронами и баллистикой: сколько целей сбило ПВО и куда целился враг
Добавим, что сбой "Киевстара" повлиял и на банковскую систему. ТСН.ua уже сообщал, как работают терминалы и банкоматы.
Читайте также:
- В "Киевстаре" рассказали о возобновлении услуг после кибератаки
- Кибератака на "Киевстар": за хакерскими группировками стоят два государства — эксперт
- Как сбой в "Киевстаре" повлиял на работу ВСУ