Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19, когда нужно немедленно обратиться к врачу

Неадекватное поведение и суицидальные мысли больного COVID-19 являются тревожным сигналом и требуют обращения в больницу, говорит Комаровский.
Немедленно прекратить самолечение COVID-19 и срочно обратиться к врачу должен больной коронавирусом человек, если ему не помогают жаропонижающие препараты, пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 93, пациент не может пить и есть, ведет себя неадекватно, имеет суицидальные мысли.
Об этом рассказал известный педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в эфире одного из украинских телеканалов.
"Во время COVID-19 пульсоксиметр показывает ниже 93 – обращаетесь к врачу. Если вы не можете есть и пить, если есть суицидальные мысли, если человек ведет себя неадекватно – обращайтесь к врачу. Еще один признак – отсутствие эффекта жаропонижающих препаратов", – пояснил Комаровский.
Относительно детей, во время их лечения следует обратиться к врачу, если в течение пяти дней нет улучшения или если два дня подряд фиксируется ухудшение.
"Если вы пять дней лечите ребенка, а ему не становится лучше, то обратитесь к врачу. Следует обратиться к врачу, если возник симптом, которого не было раньше. Второе правило: если два дня подряд вы произносите фразу: "Сегодня хуже, чем вчера", – указал врач.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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