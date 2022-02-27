Комаровский рассказал, как делать йодную профилактику в случае аварии на АЭС

Профилактику нужно делать в первые часы после ЧС.
Известный врач Евгений Комаровский записал видео, где подробно рассказал, как защитить себя и детей в случае аварии на АЭС.
По его словам, если после аварии существует угроза распространения радиации, то следует делать йодную профилактику. Это убережет щитовидную железу от разрушения.
Напомним, радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС повысился из-за того, что российская тяжелая военная техника едет по загрязненным радионуклидами территориям и поднимает пыль, которая соответственно и повышает фон.