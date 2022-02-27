Комаровский рассказал, как делать йодную профилактику в случае аварии на АЭС

Комаровский рассказал, как делать йодную профилактику в случае аварии на АЭС

Профилактику нужно делать в первые часы после ЧС.

Известный врач Евгений Комаровский записал видео, где подробно рассказал, как защитить себя и детей в случае аварии на АЭС.

По его словам, если после аварии существует угроза распространения радиации, то следует делать йодную профилактику. Это убережет щитовидную железу от разрушения.

Напомним,из-за того, что российская тяжелая военная техника едет по загрязненным радионуклидами территориям и поднимает пыль, которая соответственно и повышает фон.