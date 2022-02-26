Комаровский рассказал всему миру, что в Украине идет война, а не то, что говорит Путин

Комаровский рассказал всему миру, что в Украине идет война, а не то, что говорит Путин

Врач с семьей находится в Харькове.

Известный во всем мире врач Евгений Комаровский ответил на вопросы своих подписчиков о том, что происходит в Украине.

"Никаких здесь спецопераций, никаких здесь денацификаций, здесь идет абсолютно полноценная война. Настоящая война, о которой нам рассказывали в школе. Которую мы когда-то смотрели, знали "Катюшу", что это такое, как она пришла в 42 году", — сказал Комаровский.

Он рассказал, что он и его семья находятся в Хароке. Отметим, что город постоянно обстреливают российско-оккупационные войска.