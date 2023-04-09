Комаровский сравнил Россию с бешеной собакой и предложил рецепт сосуществования после войны

В будущем каждый украинец должен быть готов к отражению вероятной агрессии РФ.

После войны Российская Федерация будет оставаться опасным соседом для Украины, поэтому украинцы должны быть готовы к вероятной агрессии в будущем.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, украинцам придется всегда "жить с бешеной собакой по соседству", поскольку Россия будет оставаться "непрогнозируемым соседом".

"Даже если там [в РФ] завтра сменится власть и будет самое демократическое правительство, которое будет падать в ноги и будет целовать всех в десна и рассказывать, как они ошиблись и готовы за все платить, все равно мы должны жить по швейцарскому или израильскому образцу", — считает Комаровский.

Чтобы чувствовать себя в безопасности, по его мнению, каждый гражданин Украины независимо от пола и возраста должен иметь дома сейф с оружием.

“Ты должен сдавать экзамены на то, что ты имеешь право с ней обращаться и т.д. И раз в три года – хочешь, не хочешь – иди, пожалуйста, на месяц на тренировку”, – конкретизировал свой рецепт безопасного сосуществования с государством-агрессором известный врач.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в случае продолжения проявлений агрессии со стороны РФ после войны у Украины будет два пути для ее сдерживания — военный и военно-дипломатический.

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