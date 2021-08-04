Комаровский заявил, что его могут "грохнуть", потому что он уменьшает прибыли фармкомпаний

Комаровский заявил, что его могут "грохнуть", потому что он уменьшает прибыли фармкомпаний

Педиатр считает, что он уменьшает доходы аптекарей.

Доктор Евгений Комаровский заявил, что его могут "грохнуть", потому что он уменьшает прибыли фармацевтических компаний, рекомендуя своим сторонниками не покупать недейственные лекарства.

Об этом педиатр рассказал на канале "Украина 24".

"Точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они могут меня грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход", — говорит Комаровский.

Врач также утверждает, что он не рекламирует тех препаратов, которые перед тем сам не попробовал и не убедился в их эффективности.

Напомним, доктор Евгений Комаровский заявил, что если бы он знал, что в Украине будет языковой омбудсмен, он бы покинул страну еще 30 лет назад.

Евгений Комаровский рассказал, как был когда-то советником семьи Зеленских

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