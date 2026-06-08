Комары в Украине могут переносить опасного паразита: врачи назвали тревожные симптомы

Комар / © pexels.com

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В Волынской области подтвердили второй с начала 2026 года случай дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров.

Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней.

К врачам обратилась 37-летняя женщина из района Ковеля. Она жаловалась на подкожное образование в области шеи и ощущение движения под кожей.

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В ходе оперативного вмешательства медики удалили гельминта длиной 8,7 см. В паразитологической лаборатории установили, что это был Dirofilaria repens — возбудитель дирофиляриоза.

Дирофиляриоз. / © Фото из открытых источников

Женщина прошла амбулаторное лечение. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты установили возможные факторы риска. В частности, женщина проживает вблизи водоема, бывала в местах с большим количеством комаров, а также держит собаку.

В Центре объяснили, что именно собаки являются основным резервуаром возбудителя дирофиляриоза в природе. Реже источником инфекции могут быть кошки и дикие животные. Человек заражается случайно после укуса инфицированного комара.

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Основными симптомами дирофиляриоза могут быть уплотнение под кожей, зуд, отек, краснота, а также характерное ощущение шевеления или перемещения паразита. Чаще всего поражаются кожа лица, век, шеи и конечностей.

Для профилактики заболевания специалисты советуют использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, избегать мест с большим количеством комаров в периоды их активности и регулярно обрабатывать животных от паразитов.

Также важно не оставлять во дворах емкости с застоявшейся водой, ведь они могут становиться местом размножения комаров.

Если после укуса комара появилось уплотнение, отек, зуд или чувство движения под кожей, следует обратиться к врачу. В Центре подчеркивают: не стоит пытаться самостоятельно удалить образование или заниматься самолечением, ведь это может привести к осложнениям.

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При своевременном обращении к медикам и правильном лечении прогноз при дирофиляриозе благоприятный.

Напомним, укусы комаров обычно не представляют серьезной опасности, однако могут быстро превратиться в настоящую проблему из-за сильного зуда. Он может длиться несколько дней, но есть простой способ облегчить состояние почти мгновенно.

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