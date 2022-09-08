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"Комбат спрятался в подвале, без командира уехали": российские оккупанты жалуются на бестолковое командование (перехват)

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"Комбат спрятался в подвале, без командира уехали": российские оккупанты жалуются на бестолковое командование (перехват)

Российские оккупанты жалуются на безграмотное командование.

Одно из подразделений россиян хочет отказаться от своего командира, потому что тот непрофессиональный.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта с супругой, обнародованный ГУР Минобороны.

Оккупант жалуется, что его сослуживцы поехали в танке, а им с украинского дрона сверху "прилетело".

“Без командира уехали. Командир батальона спрятался в подвале на х**. Наши все хотят отказаться от командира, потому что он бестолковый, он — артиллерист, он — не танкист, и ему пох*й на личный состав”, — рассказывает оккупант своей жене.

Также оккупант говорит о своем неисправном танке, и что большинство его сослуживцев хотят отказаться воевать и хотят вернуться домой.

“У нас танк перестал стрелять. Теперь заряд-снаряд в стволе. Главное, чтобы не уеб*ло, потому что мы на таком месте, где укропы стоят, артиллерия", — добавил он.

Напомним, украинские силы использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

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