"Комбат спрятался в подвале, без командира уехали": российские оккупанты жалуются на бестолковое командование (перехват)

Одно из подразделений россиян хочет отказаться от своего командира, потому что тот непрофессиональный.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта с супругой, обнародованный ГУР Минобороны.

Оккупант жалуется, что его сослуживцы поехали в танке, а им с украинского дрона сверху "прилетело".

“Без командира уехали. Командир батальона спрятался в подвале на х**. Наши все хотят отказаться от командира, потому что он бестолковый, он — артиллерист, он — не танкист, и ему пох*й на личный состав”, — рассказывает оккупант своей жене.

Также оккупант говорит о своем неисправном танке, и что большинство его сослуживцев хотят отказаться воевать и хотят вернуться домой.

“У нас танк перестал стрелять. Теперь заряд-снаряд в стволе. Главное, чтобы не уеб*ло, потому что мы на таком месте, где укропы стоят, артиллерия", — добавил он.

Напомним, украинские силы использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

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