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- Украина
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Комбата поймали на махинациях с выплатой "боевых"
Трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение.
Командир батальона одной из воинских частей Донецкой области организовал незаконную выплату боевых надбавок на сумму почти 1 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным следствия, в 2023 году трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.
«Командир батальона лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление вознаграждения. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млн гривен», — сообщили в ГБР.
Комбату сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Напомним, в Одесской области офицеры воинской части организовывали фиктивную службу «мертвых душ», чем нанесли ущерб государству на 7,7 млн грн.