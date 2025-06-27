Комбата поймали на махинациях с выплатой "боевых"

Комбат незаконно выплачивал боевые надбавки / © ТСН

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Командир батальона одной из воинских частей Донецкой области организовал незаконную выплату боевых надбавок на сумму почти 1 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, в 2023 году трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.

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«Командир батальона лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление вознаграждения. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млн гривен», — сообщили в ГБР.

Комбату сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в Одесской области офицеры воинской части организовывали фиктивную службу «мертвых душ», чем нанесли ущерб государству на 7,7 млн грн.

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