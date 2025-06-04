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Комбинированная атака на Харьков и назначение противника Украины в Пентагоне: главные новости ночи 4 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 мая 2025 года:
Майкл Даффи, причастный к блокированию помощи Украине, назначен на ключевую должность в Пентагоне Читать далее –>
В Одессе прогремели взрывы Читать далее –>
В Харькове вражеская атака попала по гражданскому объекту: работают экстренные службы Читать далее –>
Харьков под атакой: российские БПЛА нанесли удары, есть пострадавшие Читать далее –>
Комбинированная атака на Харьков: ракеты и дроны поразили гражданскую инфраструктуру Читать далее –>