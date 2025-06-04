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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4480
Время на прочтение
1 мин

Комбинированная атака на Харьков и назначение противника Украины в Пентагоне: главные новости ночи 4 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 мая 2025 года:

  • Майкл Даффи, причастный к блокированию помощи Украине, назначен на ключевую должность в Пентагоне Читать далее –>

  • В Одессе прогремели взрывы Читать далее –>

  • В Харькове вражеская атака попала по гражданскому объекту: работают экстренные службы Читать далее –>

  • Харьков под атакой: российские БПЛА нанесли удары, есть пострадавшие Читать далее –>

  • Комбинированная атака на Харьков: ракеты и дроны поразили гражданскую инфраструктуру Читать далее –>

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