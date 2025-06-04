- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3231
- Время на прочтение
- 1 мин
Комбинированная атака на Харьков: ракеты и дроны поразили гражданскую инфраструктуру
В ночь на 4 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову.
В ночь на 4 июня Харьков подвергся очередной комбинированной атаке со стороны российских войск, предположительно с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. Вражеские обстрелы были направлены на Новобаварский район города.
Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ракетный удар привел к пожару на территории одного из гражданских предприятий. Поврежден одноэтажный промышленный дом. В результате обстрела пострадал 30-летний мужчина.
Удар дрона-камикадзе привел к возгоранию частного жилого дома общей площадью около 100 м². Параллельно зафиксирован еще один пожар — на этот раз на территории станции технического обслуживания (СТО), охватившей площадь 200 м².
В настоящее время на местах работают спасательные и профильные службы. Ликвидация последствий продолжается, соответствующие структуры уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.
Напомним, что в последние недели Харьковщина находится под интенсивным огневым давлением, и эти атаки свидетельствуют о целенаправленном уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.
Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.