Комбинированная атака на Украину: куда попали и как ракеты "потерялись" в Молдове

Россияне продолжают воевать с гражданским населением Украины. Наше ПВО уничтожило под сотню воздушных целей. Впрочем, есть попадания. В ночь на 29 марта оккупанты атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру Украины, разнесли жилые дома и оставили часть Днепра без воды. Кроме того, поляки снова поднимали в небо свои истребители, а несколько ракет могли потеряться где-то в Молдове.

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Комбинированная атака по Украине'

Ночью против 29 марта российские войска нанесли комбинированную атаку по украинским населенным пунктам. Сначала оккупанты обстреливали украинские города ударными беспилотниками, а затем по территории страны начали летать еще и ракеты. В 5 утра из Крыма улетели баллистические ракеты. По данным мониторинговых каналов, среди средств воздушного нападения были также зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и авиационные ракеты Х-59. Всего под ударом находились 10 регионов, оккупанты били по объектам критической и гражданской инфраструктуры. В Воздушных силах сообщили, что всего над Украиной защитники неба сбили 84 воздушных целей из 99, из них 56 – беспилотников и 26 ракет.

Последствия атаки на Днепропетровщине

Только над Днепропетровщиной было уничтожено 24 воздушных целей. Начальник областной военной администрации рассказал о последствиях обстрелов окупантов в регионе. Из-за атаки рашистов пострадала 5-летняя девочка, один человек в тяжелом состоянии.

“Повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, приходить в себя. В Каменском, где враг разбил дачный кооператив, еще пятеро раненых. Среди них – 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Лечится амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них – "тяжелый". Разрушены 3 дачных дома, еще 4 – повреждены. Изуродованные автомобили. Не прекращается и террор Никопольщины. Из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера под вечер, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Ночью враг ударил по Марганецкому обществу и Никополю. Уничтоженный магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целые"

Последствия ударов по Черкасской области

Некоторые районы Днепра после ночной атаки РФ остались без воды. Также введены аварийные/экстренные отключения электроэнергии в области.

Всю ночь оккупанты не оставляли в покое и Черкасщину, самое главное – там не пострадали люди, впрочем есть попадания по энергоинфраструктуре, детали атаки рассказал начальник областной военной администрации Игорь Табурец.

"Из-за падения обломков разрушилось нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве. Кроме того, наши защитники сбили крылатую ракету в Уманщине. В этом случае обошлось без последствий”.

Удар по Киевщине и польские истребители в воздухе

Очередной удар нанесли и по Киевской области. В одном из районов повреждены два частных дома, там вылетели окна и поврежденный потолок, также задел хозяйственное здание. К счастью, обошлось без пострадавших. Атаковали рашисты и Львовщину. Там защитникам неба удалось сбить все 11 запущенных беспилотников, однако не удалось уничтожить ракеты. Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры области. Но, опять же, самое главное – здесь обошлось без жертв и травмированных. Тем временем из-за ракетных обстрелов Украины ночью, 29 марта, Польша поднимала в небо самолеты для мониторинга ситуации в собственном воздушном пространстве. Об этом в соцсети X сообщало Оперативное командование Польши.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены".

Несколько ракет "потерялось" в Молдове

Но, как и во время атаки 24 марта, когда российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства и пробыла в нем 39 секунд, самолеты подняли, но ничего не сделали. А впоследствии Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сбили бы российскую ракету, если бы были уверены, что она направляется к какой-либо цели. Правильно, не по их же людям ракеты улетают.

Что интересно, после утренней атаки россиян на Украину 29 марта, по предварительным данным, несколько ракет залетело на территорию Молдовы. И дальше произошло чудо – эти ракеты потерялись. Они не взорвались и не пересекли территорию Украины в обратном направлении. Возможно, в Молдове не берут пример из Польши и не стали ждать 39 секунд и давать ракетам возможность вернуться и бомбить украинские города. Впрочем, подтвержденной официальной информации об этом нет, ее еще проверяют.

оккупанты пытаются уничтожить критическую инфраструктуру

В "Укрэнерго" же сообщают за ночь повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, на Днепропетровщине пришлось применить аварийные отключения света, в Харьковской области — почасовые. Напомним, что в последние дни украинцев просят быть максимально осторожными, людей предупреждали о массированных обстрелах. В частности, в Киеве срочно на заседание собирался совет обороны города, там приняли ряд неотложных решений и заявили о высокой угрозе проникновения ДРГ в столицу. Дипломатическое же представительство Казахстана призвало своих граждан покинуть территорию Одесской и Харьковской областей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте посольства Республики Казахстан в Украине.

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области".

Напомним, с вечера 28 марта и в ночь на 29 марта Россия массированно атаковала территории Украины. Кроме того, две ракеты пересекли воздушное пространство другого государства, которое демонстрирует: РФ безразлично всех.

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