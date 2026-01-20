Комбинированная атака по Украине 20 января: все о попаданиях, разрушениях и последствиях в областях (фото, видео)

Россия массированно атаковала Украину 20 января / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российская армия устроила новую массированную комбинированную атаку по Украине в ночь на 20 января, применив дроны и ракеты. Взрывы гремели в разных уголках государства. Под ударом оказались в частности объекты критической инфраструктуры, из-за чего возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Вражеская атака не обошлась без последствий и для жилых домов, автомобилей и мирных жителей.

Атака на Киев

Около 2:00 Киев содрогнулся от взрывов. Это произошло через некоторое время после того, как в столице объявили воздушную тревогу из-за запуска российских беспилотников. Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко впоследствии проинформировал о комбинированной атаке на город.

После вражеских ударов в столице на Левом начались перебои со светом. Мэр Виталий Кличко сообщил, что объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.

На том же Левом берегу также зафиксировали перебои с водоснабжением. Коммунальные службы выясняют причины и работают над восстановлением подачи воды. Киевлян призвали по возможности сделать запас воды.

Сейчас без воды находятся Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. В жилом массиве Троещина вода подается с пониженным давлением. В то же время на пониженном давлении в водопроводных сетях Правобережной части Киева остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе вода подается в отдельных зонах.

Позже Кличко сообщил, что из-за обстрела больше всего пострадала энергетическая инфраструктура и системы жизнеобеспечения жителей Левого берега. Без отопления остались 5635 многоэтажек. Левый берег также полностью остается без водоснабжения. Специалисты пытаются стабилизировать систему.

«Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян», — подчеркнул городской голова.

Из-за удара по Киеву в Днепровском районе повреждена многоэтажка и госпитализирована 59-летняя жительница. Обломками дрона повреждено здание начальной школы; в нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбиты окна; есть попадания в несколько объектов нежилой застройки; из-за падения обломков на открытой территории загорелись машины.

Обломки повредили около 20 автомобилей, частный дом в Дарницком районе и упали на территорию кладбища в Деснянском. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий и документирование очередного военного преступления оккупантов.

Атака на Киевскую область

Киевскую область в ночь на 20 января атаковали российские дроны.

Из-за вражеских ударов в Бучанском районе Киевщины погиб 50-летний мужчина, который получил смертельное ранение. Были повреждены помещения двух АЗС.

«Страна-террорист в очередной раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села», — отметил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Атака на Запорожье

Около полуночи в Запорожье прогремели первые взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Утром глава ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе из-за атаки обесточены 197 потребителей. Специалисты работают над ликвидацией последствий и восстановлением питания.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Федоров также опубликовал фото с повреждениями после ударов по Запорожью.

Атака на Днепр и область

Под российской атакой 20 января оказался и Днепр. Там возник пожар, было повреждено предприятие и побиты окна в рядом расположенных зданиях. Также повреждены многоэтажка, инфраструктура и пять авто.

Пострадали две женщины в возрасте 76 и 67 лет. Обе на амбулаторном лечении.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате российского ракетно-дронового удара в городе была повреждена большая котельная. Из-за этого сотни домов остались без тепла.

Что касается области, то в Новоалександровской громаде вражеский беспилотник повредил частный дом. Покровскую громаду, что на Никопольщине, россияне обстреляли из артиллерии.

Защитники неба сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.

Поврежденный дом в Новоалександровской громаде

Атака на Ровенскую область

В Ровно утром 20 января прогремели громкие взрывы. В воздушном пространстве региона находились российские дроны.

Впоследствии глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что область пережила воздушную атаку врага. Была повреждена критическая инфраструктура и обесточены более 10 тыс. абонентов в области.

В нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них машины. Обошлось без раненых.

Все соответствующие службы сейчас работают над ликвидацией последствий атаки.

Атака на Одесскую область

Утром 20 января российские оккупанты атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура региона. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.

В городе Черноморск зафиксировано попадание дрона в жилую многоэтажку. Поврежден фасад и остекление. Информации о пострадавших нет.

В Одесском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что в части Приморского, Хаджибейского и Киевского района Одессы пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

По данным ГСЧС, одно из попаданий было по балкону квартиры на девятом этаже. Возникло возгорание. Повреждены фасад и окна дома. Пожар оперативно потушили.

Атака на Винницкую область

Во время ночной атаки на Винницкую область был зафиксирован «прилет» по объекту критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас все соответствующие службы работают на месте атаки.

Атака на Полтавскую область

Ночью россияне атаковали промышленный объект в Полтавской области. В ГСЧС заявили о пожарах на нескольких локациях. Спасатели оперативно их потушили.

К ликвидации огня привлекалась техника ГСЧС и два пожарных поезда «Укрзализныци».

Аварийные отключения света в Украине

20 января из-за критической ситуации после российских обстрелов НЭК «Укрэнерго» отменила действие плановых графиков в ряде регионов, введя взамен аварийные отключения электроэнергии. В частности, в Сумской области в 07:14 ограничения применили сразу для 10 очередей потребителей, а в Харькове и области аварийные мероприятия действуют параллельно с почасовыми отключениями.

Энергетики отмечают, что возвращение к стабильным графикам состоится только после стабилизации энергосистемы, а пока прогнозы относительно времени восстановления света в регионах с аварийными отключениями отсутствуют.

Реакция Зеленского на атаку 20 января

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия для своей атаки 20 января применила значительное количество баллистики, крылатых ракет и более 300 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству вражеских целей.

Зеленский акцентировал, что за сутки до этой атаки Украина наконец получила необходимые ракеты для ПВО, и это существенно помогло.

«Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для „петриотов“, для „насамсов“, для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы — работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО — это реальная защита жизни людей», — говорится в заявлении президента.

© Associated Press

Он анонсировал специальный энергетический селектор, участники которого определят полные детали относительно последствий атаки 20 января и необходимые ресурсы для восстановления электро-, тепло- и водоснабжения. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где без отопления оказалось значительное количество жилых домов.

Зеленский отметил важность того, чтобы мир об этом не молчал.

«Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний — все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими громадами», — резюмировал глава государства.

Чем РФ атаковала Украину и результат работы ПВО

Россия атаковала Украину:

одной противокорабельной ракетой «Циркон»,

18 баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-300,

15 крылатыми ракетами Х-101,

339 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов (около 250 из них — «Шахеды»)

Основным направлением удара была Киевщина.

ПВО сбила/подавлила 342 цели:

14 ракет «Искандер-М"/С-300,

13 ракет Х-101,

315 дронов типа «Шахед», «Гербера» и других типов.

Зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.