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Комбинированная атака по Украине: сколько массированных ударов враг может нанести до конца 2024 года

Комбинированная атака по Украине: сколько массированных ударов враг может нанести до конца 2024 года

Массированная атака по Украине

Враг не оставляет попыток разрушить украинскую энергетику, чтобы погрузить Украину во тьму.

Россиянам нужно около недели на подготовку к массированному удару. Вероятно, до конца 2024 года возможны еще 1-2 массированных атаки РФ по Украине.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

По его словам, ранее враг мог подготовиться к удару за 3-4 дня. Однако сейчас россиянам нужно больше времени, чтобы реализовать обстрелы. Об этом свидетельствует логистика противника и скорость зарядки истребителей Ту-95МС ракетами Х-101.

"Я думаю, скорее, чем через неделю они не будут успевать", – отметил он.

Напомним, в ночь на 28 ноября и утром российские войска нанесли массированную комбинированную атаку по Украине, сосредоточившись на энергетике. В разных уголках страны раздавались взрывы, работала ПВО и, к сожалению, есть "прилеты". Враг начал атаковать Украину еще в начале ночи, запустив ударные беспилотники "Шахед". Российские дроны кружили в центральных, северных и восточных областях, в частности, по ним работали силы ПВО Киева. Все о массированной атаке по Украине 28 ноября читайте на ТСН.ua.

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