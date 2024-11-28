Комбинированная атака по Украине: сколько массированных ударов враг может нанести до конца 2024 года

Россиянам нужно около недели на подготовку к массированному удару. Вероятно, до конца 2024 года возможны еще 1-2 массированных атаки РФ по Украине.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

По его словам, ранее враг мог подготовиться к удару за 3-4 дня. Однако сейчас россиянам нужно больше времени, чтобы реализовать обстрелы. Об этом свидетельствует логистика противника и скорость зарядки истребителей Ту-95МС ракетами Х-101.

"Я думаю, скорее, чем через неделю они не будут успевать", – отметил он.

Напомним, в ночь на 28 ноября и утром российские войска нанесли массированную комбинированную атаку по Украине, сосредоточившись на энергетике. В разных уголках страны раздавались взрывы, работала ПВО и, к сожалению, есть "прилеты". Враг начал атаковать Украину еще в начале ночи, запустив ударные беспилотники "Шахед". Российские дроны кружили в центральных, северных и восточных областях, в частности, по ним работали силы ПВО Киева. Все о массированной атаке по Украине 28 ноября читайте на ТСН.ua.

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