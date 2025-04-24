Комбинированная атака по Украине: в МИДе сказали, что остановит Путина

Атака на Киев 24 апреля / © Управление ГСЧС Киева

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В МИД Украины отреагировали на массированную ракетную и беспилотную атаку РФ, направленную против гражданского населения в Киеве и других регионах. Именно государство-агрессорка препятствует миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Именно на Москву, а не на Киев, следует оказывать давление", - отметил он.

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Украинская столица пережила особенно ужасную и шумную ночь. На данный момент сообщается о 9 погибших гражданских лиц в Киеве и более 70 раненых, в том числе 6 детей.

Другие города и общины по всей Украине были обстреляны российскими ракетами и дронами посреди ночи, что привело к гибели и ранению гражданских лиц.

"Своими действиями, а не словами, Путин демонстрирует, что он не уважает никаких мирных усилий и стремится лишь к продолжению войны. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Только сила и давление", - заключил Сибига.

Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли 9 человек.