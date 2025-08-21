Комбинированная атака РФ по Украине: где раздавались взрывы и какие последствия

Комбинированная атака ракетами и дронами по Украине

Ночью 21 августа российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине. Были применены ударные БПЛА, а также крылатые и баллистические ракеты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

Где раздавались взрывы и какие последствия обстрела РФ читайте в материале ТСН.ua.

Дроны направили на Киев

Вечером в среду, 20 августа, на столицу Украины была совершена массированная атака российских ударных дронов. Значительная часть вражеских «Шахедов» двигается в сторону столицы. Над ликвидацией угрозы работают силы ПВО.

«Остайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщали о движении вражеских беспилотников в воздушном пространстве Украины:

группа враждебных БпЛА на Днепропетровщине — курсом на север;

ударные БпЛА в Одесской области — в северном направлении;

группа «шахедов» в Кировоградской области — курсом в Винницкую область;

ударные БпЛА в Винницкой области — в западном направлении;

ударные БпЛА в Харьковской области — в направлении Потавщины и Кировоградщины;

группа «шахедов» в Полтавской области — в западном направлении;

ударные БпЛА в Сумской области — в направлении Полтавщины и Черниговщины;

группа враждебных БПЛА на Черниговщине — курсом на Киевщину;

группа враждебных БпЛА в Черкасской области — курсом на запад;

группа враждебных БпЛА в Киевской области — в западном направлении.

Тяжелая ночь: РФ подняла истребители Ту-95

Военный обозреватель Богдан Мирошников предупредил, что ночь будет тяжелой. Ожидаются «Шахеды» в большом количестве (250+). Также существует угроза применения как крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, так и баллистических и аэробалистических ракет.

По состоянию на 00:22 было известно о взлете двух бортов Ту-95МС с аэродрома «Энгельс» в пределах Саратовской области, одного Ту-95МС с аэродрома «Оленья». К тому же в акваторию Черного моря выведен один ракетоноситель. Общий боезапас к шести крылатым ракетам «Калибр».

Запущены десятки дронов

Около 01:42 появились сообщения о том, что ударные БПЛА проходят через Черниговщину (43х) — юг Киевщины и Черкасщину — Житомирщину.

Во всех курс западный по направлению Тернопольской/Ровенской областей.

Большинство БПЛА — в Черниговской и Черкасской областях.

В Киевской области работали Силы ПВО.

«Просим всех оставаться в укрытиях. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение», — призвали местные власти.

Серия взрывов в регионах

Ночью 21 августа 2025 ряд взрывов прогремел в пределах Ровенской области. Были применены 4 гиперзвуковая ракета X-47м2 комплекса «Кинжал».

В Луцке и Львове в ночь на 21 августа также прогремела серия взрывов. Об этом сообщают местные жители. Слышно работу ПВО.

«Во Львовской области работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте!», — заявил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

А Луцкий городской голова Игорь Полищук предупредил о вражеских БПЛА на подлете в Луцк и Рожище.

Громко было и в Закарпатье. Под ракетным ударом россиян оказалось Мукачево. Информация о пострадавших или погибших не предоставлялась.

Армия РФ ночью ударила по Запорожью. Об этом заявил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

«Последствия устанавливаются. В эту минуту информация о пострадавших не поступала», — отметил он.

В ночь на 21 августа российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Луцку Волынской области.

«Сегодня наша община в очередной раз пережила атаку врага с применением БПЛА и ракеты. На эту минуту пострадавших и погибших нет», — подчеркнул городской голова Игорь Полищук.

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке РФ. В регионе сработали силы ПВО.

«Во время сегодняшней ночной атаки силами ПВО ВСУ была уничтожена одна крылатая ракета, два беспилотника типа „Shahed“ и семь БПЛА были локационно потеряны», — подчеркнул руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По словам чиновника, информация о разрушениях, травмированных или погибших не поступала.

В Мукачево РФ атаковала предприятие — есть потерпевшие

Из-за атаки РФ 21 августа в Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы.

«Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас. Спасибо за понимание и бдительность», — призывает Мукачевский городской совет в сообщении в соцсетях.

В результате ракетного удара в Мукачево произошел пожар. Есть пострадавшие.

Власти сообщили, что в больницу Святого Мартына доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще двое пострадавших обратились самостоятельно. На стационарном лечении находятся 5 пациентов, один из них переведен в областную больницу.

Предварительно, 12 человек получили травмы разной сложности, всем оказывается необходимая помощь.

© Закарпатская областная государственная администрация

Уточняется, что в Мукачево произошло попадание в завод, где производились бытовые приборы.

«Это гражданская инфраструктура, где производились бытовые приборы. Это иностранная инвестиция. Две ракеты типа „Калибр“ попали в завод», — сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий в эфире телемарафона.

Он подтвердил информацию, что 12 работников получили травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Спасатели тушат масштабный пожар на поврежденном предприятии гражданской инфраструктуры.

«Уважаемые жители Мукачевского и Ужгородского районов. В связи с масштабным пожаром, возникшим после ракетного удара по предприятию в Мукачево, в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут оказаться вредными для здоровья», — говорится в сообщении Белецкого.

Местных жителей просят закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без необходимости. Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей.

«В Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике. До этого россияне атаковали польское предприятие в Виннице, а также мощности азербайджанского Socar. Гражданские объекты. путин как обычная крыса передает сигнал Трампу. Даже не знаю, есть более отвратительная нация на планете, чем русская. Обычные крысы гнилые», — написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

© Facebook Андрея Сибиги

Число пострадавших из-за удара РФ по предприятию в Мукачево возросло до 15 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому младшему из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.

Ночные «прилеты» во Львове

Сегодня ночью, 21 августа, россияне атаковали Львов ракетами и ударными беспилотниками.

«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку „Шахедами“ и ракетами. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши», — отметил мэр города Андрей Садовый.

В настоящее время все службы работают на месте. Также есть информация о возгорании в других местах.

Впоследствии стало известно, что в результате комбинированного удара БпЛА и ракетами по Львову, к сожалению, есть жертва.

По меньшей мере, один человек погиб. Известно о двух пострадавших.

На месте ударов постоянно работают спасатели и все экстренные службы.

© facebook/Андрей Садовой

Садовый сообщил, в каком состоянии трое пострадавших.

«Один человек в тяжелом состоянии, сейчас в операционном. Другой имеет ранение грудной клетки и ноги, его состояние средней тяжести. Врачи проводят обследование», — говорится в заявлении городского головы.

Третья пострадала — 38-летняя женщина — сейчас находится в больнице святого Пантелеймона в состоянии средней тяжести. У нее поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких.

Позже власти отчитались, что из-за ночной атаки на Львов 21 августа было повреждено 26 домов, детсад и автомобили. По словам мэра Садового, из-за разрушения придется отселить жильцов 11 квартир — это 17 человек.

«Всех разместим во временном жилье. Пострадавшие будут получать компенсацию на аренду жилья», — говорится в заявлении мэра.

Всего из-за атаки во Львове повреждены 26 домов, сорвано пять крыш, выбиты 155 окон. Также поврежден детсад — около 30 окон и девять авто.

Чрезвычайники сообщили, что потушили все пожары в городе. Все службы работают на местах.

Российские войска дважды ударили по Запорожью

Из-за атаки РФ на Запорожскую область есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры. Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что взрывной волной изуродовали и дома рядом.

«Из-за утренних ударов повреждены восемь многоэтажных и два частных дома. Там выбиты окна и балконы, изуродованы фасады», — уточнил глава ОВА.

Коммунальные службы уже работают на местах атаки.

Предварительно обошлось без пострадавших. Детали уточняются.

© Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Днепропетровщина пережила ужасную ночь

Россияне ночью атаковали и Днепропетровскую область. В области сбили 18 беспилотников и 2 ракеты.

© Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В Юрьевской общине Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Изуродованная инфраструктура. Есть пострадавший.

«В результате российской атаки на Днепропетровщине травмирован мужчина 1977 года рождения», — детализировали в ГСЧС.

Беспилотники агрессор направил и в Никопольщину. Кроме того, избивал артиллерией. Страдали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины. Повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач.

БпЛА противника попал по Синельниковскому району — Межевской и Покровской общинах. Возникли пожары. Изуродованы два предприятия и газопровод.

В Царичанской общине Днепровского района в результате атаки БпЛА избит частный дом, задел линию электропередач.

Изуродованные дома в Черкасской области

В Черкасской области в ночь на 21 августа защитники неба отбили российскую ракетно-дроновую атаку. Из-за падения обломков повреждены жилые дома.

Силы ПВО в пределах Черкасской области уничтожили 6 российских ракет и 12 беспилотников.

«Обломки сбитой ракеты повредили жилые дома в Золотоношском районе. Информации о пострадавших пока нет», — отметил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Работают все необходимые службы, идет обследование территории.

Утренние взрывы в Ровно и Луцке

Утром 21 августа в Ровно были слышны звуки взрывов. В Ровенской области от 08:20 снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

«В Ровно были слышны звуки взрывов», — сообщают корреспонденты «Общественного».

Тем временем в Волынской области сирены раздаются с 07:48. Воздушные силы предупреждали о дронах в направлении областного центра. Впоследствии в Луцке произошли взрывы.

По обновленной информации, в Луцке во время утренней вражеской атаки обломками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных деревень.

«Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения», — говорится в сообщении ГСЧС.

Известно, что потерпевшая является матерью спасателя, который в этот день нес службу в областном центре.

В Закарпатье «Шахеды» атаковали село

Ночью 21 августа россияне атаковали Закарпатскую область еще и беспилотниками. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал русский дрон.

По предварительной информации, жертв нет. Повреждено хозяйственное помещение, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Глава ОВА Мирослав Белецкий подтвердил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки БпЛА в одном из сел Хустщины. На место происшествия выехали все соответствующие службы. Продолжается аварийная операция.

Армия РФ выпустила 614 ракет и дронов: сколько целей ликвидировало ПВО

Во время комбинированной атаки на Украину в ночь на 21 августа российская армия применила 614 беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 воздушных целей противника.

Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили:

574 ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Свои цели враг запускал из Курска, Брянска, Миллерова, Орла, Шаталового, Приморско-Ахтарского и оккупированного Гвардейского;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей;

2 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из Воронежской области;

19 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

14 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря;

1 ракету неустановленного типа из оккупированного Крыма.

Утром известно, что украинская ПВО сбила/подавила 577 воздушных целей врага:

546 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

1 ракету «Кинжал»;

18 ракет Х-101;

12 ракет «Калибр».

Зафиксировано попадание ракет и дронов на 11 локациях. Еще на трех локациях — падение сбитых (обломки) целей.

Реакция Зеленского

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, российская армия установила один из своих безумных антирекордов.

«Были по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье», — сообщил украинский лидер.

Он подчеркнул, что одной из целей россиян стало гражданское предприятие, производившее кофемашины. В это предприятие инвестировал американский бизнес.

«Россиянам тоже мишень. Очень показательно», — добавил Зеленский.

Всего ночью против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет. Спасатели, добавил Зеленский, работают во многих областях — от Запорожской до Волынской.

«Этот удар россияне нанесли так, будто ничего вообще не меняется. Вроде бы нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Требуется давление. Сильные санкции, сильные тарифы», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, утром 21 августа в Киеве и в некоторых областях звучала воздушная тревога. Речь шла об угрозе ударного БПЛА для столицы.

«Киевская область (Вышгородский и Броварской р-ны) угроза ударного БПЛА. Активность разведывательных БПЛА в Киевской области! Привлечены средства для их ущерба. Запорожский район — вражеский разведывательный БПЛА! Возможна работа ПВО», — говорится в сообщении.