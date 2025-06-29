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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Комбинированная атака РФ по Украине: стало известно, чем ударил враг

Россияне атаковали Украину значительным арсеналом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

Стали известны подробности ракетно-дроновой атаки в ночь на 29 июня 2025 года.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в сообщении в социальных сетях.

Врагом было применено:

  • крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами ту-95мс;

  • крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные из акватории Черного моря;

  • гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";

  • баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/КN-23;

БпЛА типов Шахед-Герань, Гербера и имитационного назначения.

Под ударом находились Кременчуг, Полтава, Днепр, Николаев, отдельные общины Львовской области.

Атака была комбинированной с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов.

Зафиксировано разрушение.

Ожидаем детали от ОВА.

Атака БпЛА продолжалась 9 часов 52 минуты - с 19:05 28.06 по 04:57 29.06.

Ракетная атака длилась 2 часа 58 минут - с 01:59 по 04:57.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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