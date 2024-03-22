Комбинированная ракетная атака по Украине: чем бил враг

В частности, под удар попал энергетический комплекс Украины.

В ночь на 22 марта армия РФ нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Враг применил широкую номенклатуру вооружения – баллистические, крылатые, сверхзвуковые ракеты, беспилотники типа "Шахед" и т.д.

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на телеграм-канал monitor.

Чем бил враг

Да, армия РФ применила:

крылатые ракеты Х-101/555 запущены не менее 13 бортами Ту-95 из района Каспийского моря;

аэробалистические гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 "Кинжал";

баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М"/"KN-23";

сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования Х-22;

управляемые зенитные ракеты ЗРК "С-300"/"С-400";

ударные БпЛА типа "Шахид";

вероятно, управляемые авиационные ракеты разных типов.

Отмечается, что Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию примерно в 2300 км, прежде чем достигли Львовской области. Ракеты Х-22 запускались по бортам Ту-22м3 с территории Ростовской области РФ. "Кинжалы" же запускались бортами МиГ-31К с территории Тамбовской области РФ. Баллистические ракеты разных типов запускались с временно оккупированных территорий АР Крым и Донбасса, Белгородской области РФ.

Российские войска атаковали Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Черкассы, а также отдельные населенные пункты Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожья, Одесщины, Хмельницкой области, Винницкой области.

"Часть ракет уничтожена силами ПВО. Детали от местных администраций", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупационная армия России 22 марта совершила комбинированную атаку ракетами и дронами. Пострадала критическая инфраструктура – в некоторых городах есть проблемы со светом и водоснабжением.

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