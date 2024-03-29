Комбинированный массированный удар по Киевской области: что известно о последствиях атаки

Ночью 29 марта русский нанес ракетный и дроновый удар по Киевской области. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели. Впрочем, произошло падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Враг нанес комбинированную массированную атаку, применяя ракеты и дроны. Тревогу объявляли трижды и она длилась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", — говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Также обошлось без жертв и пострадавших от атаки

Впрочем, в нескольких районах оперативные службы зафиксировали падение обломков от сбитых целей. В одной из территориальных общин повреждены два частных дома: иссеченные стены, вылетели окна, повреждена кровля. В другой общине обломками поврежден забор и асфальтированную дорогу.

Как сообщалось, ночью во время массированного обстрела Россия атаковала ракетами Черновицкую область. Во время воздушной тревоги в Буковине работала ПВО.

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