Комбинированный массированный удар по Киевской области: что известно о последствиях атаки

На территории Киевской области произошло падение обломков.
Ночью 29 марта русский нанес ракетный и дроновый удар по Киевской области. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели. Впрочем, произошло падение обломков.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
"Враг нанес комбинированную массированную атаку, применяя ракеты и дроны. Тревогу объявляли трижды и она длилась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", — говорится в сообщении.
Глава ОВА подчеркнул, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Также обошлось без жертв и пострадавших от атаки
Впрочем, в нескольких районах оперативные службы зафиксировали падение обломков от сбитых целей. В одной из территориальных общин повреждены два частных дома: иссеченные стены, вылетели окна, повреждена кровля. В другой общине обломками поврежден забор и асфальтированную дорогу.
Как сообщалось, ночью во время массированного обстрела Россия атаковала ракетами Черновицкую область. Во время воздушной тревоги в Буковине работала ПВО.
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