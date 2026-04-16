Комбинированный ночной удар по Украине: 15 погибших, под завалами еще могут быть люди

Российские войска в ночь на 16 апреля массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. По последним данным, 15 погибших. Это цифра по состоянию на данный момент, разборы завалов продолжаются.

Об этом сообщил Алексей Кулеба, министр развития громад и территорий.

Всего в результате ударов более 80 раненых, за их жизнь борются медики.

Киев. В результате атаки погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик. Еще более 40 человек пострадали. Разрушение зафиксировано в Подольском, Оболонском, Днепровском и Деснянском районах.

Одесса. Подтверждена гибель восьми человек, еще 14 ранены. Повреждены жилые объекты гражданской, критической инфраструктуры. Враг ударил по портам, логистике: повреждены административные и технические здания портовых операторов, грузовые вагоны «Укрзализныци».

Днепропетровщина. Погибли три человека, более 25 жителей получили ранения.

В Харькове в результате удара вспыхнул частный дом, есть пострадавшие.

На местах во всех пострадавших городах развернуты оперативные штабы.

Работают спасатели, коммунальные службы, медики, представители местных властей и все ответственные службы. Продолжается ликвидация последствий ушибов, оказание помощи людям и фиксация повреждений.

Что говорят в Воздушных силах Украины

С утра 15 апреля до утра следующего дня российские войска запустили для атаки по Украине 703 воздушных целей. Это баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Украинская ПВО обезвредила 667 российских целей.