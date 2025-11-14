- Дата публикации
Комбинированный обстрел Киева, США начали масштабную военную операцию: главные новости ночи 14 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 ноября 2025 года:
Массированная атака на Киев: один погибший, 24 пострадавших, разрушения и пожары (фото) Читать дальше –>
Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтяном терминале в Новороссийске (фото, видео) Читать дальше –>
Киевщину массово атаковали дронами и ракетами: ранены и разрушены Читать дальше –>
США начали масштабную военную операцию у Венесуэлы Читать далее –>
Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: применивший враг Читать далее –>