Комбинированный удар армии РФ по Хмельницкому: погиб один человек

Атака на Хмельницкий 3 сентября. / © ГСЧС в Хмельницкой области

Дополнено новыми материалами

В результате сегодняшней утренней российской атаки в Хмельницком погиб мужчина. В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, была привлечена служебная поисковая собака. Выражаю соболезнования родным погибшего", - подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за обстрела несколько населенных пунктов остались без электроэнергии. Кроме того, повреждено и уничтожено 19 транспортных средств, а также разрушение в гаражном кооперативе. Также на территории одного из жилых массивов повреждена инфраструктура.

Глава ОВА также уточнил, что силами противовоздушной обороны было подтверждено сбивание двух ракет и трех дронов.

Напомним, ночью и утром россияне атаковали Хмельнитчину . Тревога в регионе длилась более двух часов. В небе над регионом сработали силы противовоздушного сооружения, были уничтожены и беспилотники, и крылатые ракеты.

В частности, Россия ударила по Хмельницкому. В частности, в результате ударов возник пожар на территории гаражного комплекса, уничтожен коммунальный транспорт. Во многих жилых домах и одном из учебных заведений повреждены окна.

