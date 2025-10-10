Комбинированный удар по Черниговщине: какие проблемы возникли в регионе

Последствия удара / © Getty Images

В Черниговской области россияне несколькими волнами совершали массированные дроновые атаки на гражданскую инфраструктуру.

О последствиях атаки сообщили в ОВА.

«В Нежинском районе поврежден локомотив и железнодорожная инфраструктура. Вечером из-за взрыва БпЛА осколочные ранения получил работник „Укрзализныци“, который осуществлял восстановительные работы. Он госпитализирован», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Нежинской области ударный дрон атаковал объект энергоинфраструктуры — это привело к аварийным отключениям части абонентов в нескольких населенных пунктах района. Также повреждения получил еще один инфраструктурный объект. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, возникшие после попаданий.

Какая ситуация в энергетике

Продолжаются обновительные работы на объектах энергосети. В области действуют графики почасовых отключений. В Нежинском районе частично пересекаются с аварийными отключениями. В условиях энергетики будут увеличивать время без отключений электроснабжения.

Напомним, после российских массовых обстрелов 10 октября обесточено значительное количество потребителей в Киеве и области, а также в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

В Запорожье из-за атаки погиб 7-летний мальчик.

Все детали атаки по Украине 10 октября читайте в новости.