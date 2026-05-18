Комбинированный удар по Украине: РФ атаковала жилые кварталы и инфраструктуру, много раненых (фото)

Удар по Одессе 18 мая / © Facebook / Сергей Лысак

Реклама

В ночь на понедельник, 18 мая, российская оккупационная армия совершила массированную атаку по Украине. Главными целями стали Днепр и область, а также Одесский регион и Хмельницкая область.

РФ ударила ракетами по жилому кварталу Днепра: много раненых

Ночью армия РФ ударила ракетами по Днепру. В городе произошла серия мощных взрывов. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра.

В ОВА сообщили, что в течение вечера и ночи РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Реклама

Войска РФ ударили по Днепру ракетами. Одно из попаданий произошло по жилому кварталу. В городе возникли пожары. Повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, автомобили.

Атака на Днепр

Атака на Днепр

Атака на Днепр

Атака на Днепр

Атака на Днепр

По последним данным, ранения получили 18 человек. Среди них — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении.

Кроме того, восемь человек госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Дроны атаковали жилые дома Одессы: двое травмированных

В ночь на понедельник российская армия атаковала беспилотниками Одессу. В результате удара значительные повреждения получили жилые дома.

Реклама

По данным властей, на утро известно о двух пострадавших — это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Киевском и Приморском районах города зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома. Один из них, одноэтажный, разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли пожары.

Атака на Одессу / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Атака на Одессу / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Атака на Одессу / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что из-за атаки разрушений подверглись здания городского лицея и детского сада.

Кроме того, на рассвете российские войска атаковали объекты инфраструктуры. По данным властей, информация о пострадавших из-за этого удара не поступала.

Реклама

Хмельнитчину ночью атаковали беспилотники

Ночью враг атаковал Хмельнитчину беспилотниками. Работали Силы ПВО. Есть ущерб, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

В результате атаки на территории предприятий возникли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали.

Атака на Хмельницкую область / © ГСЧС в Хмельницкой области

Атака на Хмельницкую область / © ГСЧС в Хмельницкой области

Атака на Хмельницкую область / © ГСЧС в Хмельницкой области

Информация о травмированных и погибших не поступала.

Атака дронов на Кировоградщину

Этой ночью во время вражеской дроновой атаки поврежден частный дом в Кропивницком районе. Возникло возгорание кровли. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Реклама

Атака на Кировоградскую область 18 мая

Атака на Кировоградскую область 18 мая

Как отметил глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович, к счастью, обошлось без пострадавших.

Россия запустила сотни дронов и ракеты, сколько сбила ПВО

По данным Воздушных сил, во время комбинированного удара в ночь на понедельник, 18 мая, враг применил 546 средств воздушного нападения. По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей — четыре ракеты и 503 беспилотника разных типов.

Новости партнеров