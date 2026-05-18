Комбинированный удар по Украине: РФ атаковала жилые кварталы и инфраструктуру, много раненых (фото)
В ночь на 18 мая враг совершил сверхмощный комбинированный налет, выпустив 546 средств воздушного нападения, в результате чего из-за попадания в жилые дома в Днепре и Одессе ранения получили по меньшей мере 20 мирных жителей, среди которых трое детей.
В ночь на понедельник, 18 мая, российская оккупационная армия совершила массированную атаку по Украине. Главными целями стали Днепр и область, а также Одесский регион и Хмельницкая область.
РФ ударила ракетами по жилому кварталу Днепра: много раненых
Ночью армия РФ ударила ракетами по Днепру. В городе произошла серия мощных взрывов. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра.
В ОВА сообщили, что в течение вечера и ночи РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
Войска РФ ударили по Днепру ракетами. Одно из попаданий произошло по жилому кварталу. В городе возникли пожары. Повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, автомобили.
По последним данным, ранения получили 18 человек. Среди них — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении.
Кроме того, восемь человек госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.
Дроны атаковали жилые дома Одессы: двое травмированных
В ночь на понедельник российская армия атаковала беспилотниками Одессу. В результате удара значительные повреждения получили жилые дома.
По данным властей, на утро известно о двух пострадавших — это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Киевском и Приморском районах города зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома. Один из них, одноэтажный, разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли пожары.
Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что из-за атаки разрушений подверглись здания городского лицея и детского сада.
Кроме того, на рассвете российские войска атаковали объекты инфраструктуры. По данным властей, информация о пострадавших из-за этого удара не поступала.
Хмельнитчину ночью атаковали беспилотники
Ночью враг атаковал Хмельнитчину беспилотниками. Работали Силы ПВО. Есть ущерб, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
В результате атаки на территории предприятий возникли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали.
Информация о травмированных и погибших не поступала.
Атака дронов на Кировоградщину
Этой ночью во время вражеской дроновой атаки поврежден частный дом в Кропивницком районе. Возникло возгорание кровли. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Как отметил глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович, к счастью, обошлось без пострадавших.
Россия запустила сотни дронов и ракеты, сколько сбила ПВО
По данным Воздушных сил, во время комбинированного удара в ночь на понедельник, 18 мая, враг применил 546 средств воздушного нападения. По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей — четыре ракеты и 503 беспилотника разных типов.