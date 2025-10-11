Комбинированный удар РФ по энергетике 10 октября: в ISW назвали подлинные намерения Кремля

Повреждена многоэтажка в Киеве. / © Associated Press

Ночью против 10 октября российские войска нанесли масштабный комбинированный удар беспилотниками и ракетами по территории Украины, в основном направленного против энергетической инфраструктуры и гражданских целей.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете оценили эту атаку.

Отмечается, что воздушные силы Украины сообщили, что войска РФ запустили две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», 4 баллистических ракет «Искандер-М/КН-23» и 12 крылатых ракет «Искандер-К», четыре крылатые ракеты Х-59/69 и «465 беспилотников».

Воздушные силы Украины сообщили, что сбили 405 беспилотников; одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»; четыре баллистических ракеты «Искандер-М/КН-23»; девять крылатых ракет «Искандер-К» и одна крылатая ракета Х-59/69, а также четыре ракеты, «потерянные» или подавленные, вероятно, украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Однако 13 ракет и 60 беспилотников поразили 19 мест, а сбитые обломки упали на семь мест.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки в Запорожье ранены более 20 мирных жителей и погиб один ребенок. Он заявил, что российские удары повлекли за собой отключение электроэнергии в Киеве и области, а также в Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях, а также что российские войска также атаковали Запорожскую, Кировоградскую и Херсонскую области.

Аналитики ISW отмечают: Россия все чаще использует недавние удары для ударов по меньшим региональным украинским энергетическим объектам с более ограниченными средствами противовоздушной обороны, вероятно, пытаясь воспользоваться ограниченным количеством украинских систем ПВО Patriot.

"ISW продолжает оценивать, что Россия дает приоритет ударам по гражданской и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по ухудшению энергетической безопасности Украины накануне зимы 2025-2026 годов и деморализовать украинское население", - говорится в отчете.

Длительная и постоянно усиливающаяся кампания России по дальнобойным ударам против Украины является лишь одним из показателей незаинтересованности президента России Владимира Путина в мире.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "главная мишень" российских ударов в минувшую ночь - это энергетическая инфраструктура. В частности, атакована теплоэлектростанция ДТЭК. Часть Киева осталась без света.

Из-за обстрела в ряде областей Украины вводят графики отключения света. Причина применения ограничений – последствия российской атаки на энергетику. Энергетики отмечают, что пока сообщить потребителям о продолжительности обесточивания невозможно.

Произошли отключение света. Энергетики прибегают к аварийным графикам отключений в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

