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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
425
Время на прочтение
1 мин

Комбинированный удар РФ по Киеву и обстрел Одессы и Запорожья: главные новости ночи 17 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 июня 2025 года:

  • В Запорожье после атаки РФ вспыхнул пожар на территории предприятия Читать далее –>

  • В результате атаки РФ повреждены общежития Киевского авиационного института — СМИ Читать далее –>

  • Удар РФ по Киеву: 18 пострадавших, повреждены жилые дома Читать дальше –>

  • Ракетно-дроновая атака 17 июня: какое оружие применило РФ Читать далее –>

  • Россияне атаковали Одессу: есть разрушения домов и потерпевшие Читать далее –>

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