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- Украина
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Комбинированный удар РФ по Киеву и обстрел Одессы и Запорожья: главные новости ночи 17 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 июня 2025 года:
В Запорожье после атаки РФ вспыхнул пожар на территории предприятия Читать далее –>
В результате атаки РФ повреждены общежития Киевского авиационного института — СМИ Читать далее –>
Удар РФ по Киеву: 18 пострадавших, повреждены жилые дома Читать дальше –>
Ракетно-дроновая атака 17 июня: какое оружие применило РФ Читать далее –>
Россияне атаковали Одессу: есть разрушения домов и потерпевшие Читать далее –>