Комбинированный удар РФ по Украине: Игнат рассказал об «ахиллесовой пятке» украинского ПВО

Атака на Киев 15 июня / © Associated Press

Реклама

Для украинской ПВО при отражении атак до сих пор остаются проблемой баллистические ракеты России.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, 15 июня.

«Проблема для нас до сих пор — это баллистика. Из 34 ракет, летевших по баллистической траектории — „Искандер-М400“, сбито лишь 15. Это довольно высокий результат, как для такого характера атаки. Из „Цирконов“, которые также атакуют как баллистика, мы имеем 5 сбитых ракет. Это один из лучших результатов по этому типу ракет», — отметил Игнат.

Реклама

Однако, к сожалению, есть попадания в Киеве и других городах.

«К сожалению, есть попадания. 20 ракет и БпЛА. 27 попали в разных районах Киева. Также есть попадания по Харькову и Днепру», — добавил Игнат.

По его словам, этот массированный обстрел по характеру и специфике подобен атаке 2 июня.

«Этот обстрел похож на обстрел 2 июня. Надо было менять некоторые цифры. Отличается тем, что не было крылатых ракет „Калибр“, но вместо них были крылатые ракеты „Искандер-К“, — отметил Игнат.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россия использовала во время атаки 15 июня 681 средство воздушного нападения, а именно 70 ракет и 611 БпЛА разных типов.

Новости партнеров