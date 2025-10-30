Комбиновая атака по Украине 30 октября: реакция Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Украине, которую устроила Россия 30 октября.

Об этом говорится в сообщении главы страны.

«Во многих наших регионах продолжаются аварийные и спасательные работы после ночной российской атаки. Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет различных типов применил враг, в том числе и баллистику и аэробалистику. Повреждены обычные жилые дома в Запорожье, есть разрушение общежития. Известно о десятках пострадавших в результате удара, среди них пятеро детей. Два человека, к сожалению, погибли», — отметил он.

Реклама

«Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции против тех, кто эту войну спонсирует», — добавил он.

Ранее сообщалось, что оккупанты попали в общежитие в Запорожье, много пострадавших. Двое жертв. Взрывы также звучали на Виннитчине, Киевщине, Прикарпатье.