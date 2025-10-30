- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Комбиновая атака по Украине 30 октября: реакция Зеленского
На фоне очередного воздушного удара президент Украины призвал партнеров усилить давление на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Украине, которую устроила Россия 30 октября.
Об этом говорится в сообщении главы страны.
«Во многих наших регионах продолжаются аварийные и спасательные работы после ночной российской атаки. Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет различных типов применил враг, в том числе и баллистику и аэробалистику. Повреждены обычные жилые дома в Запорожье, есть разрушение общежития. Известно о десятках пострадавших в результате удара, среди них пятеро детей. Два человека, к сожалению, погибли», — отметил он.
«Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции против тех, кто эту войну спонсирует», — добавил он.
Ранее сообщалось, что оккупанты попали в общежитие в Запорожье, много пострадавших. Двое жертв. Взрывы также звучали на Виннитчине, Киевщине, Прикарпатье.