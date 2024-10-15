Комбриг "Хартии" выступил за ограничение демократических прав уклонистов: что он предлагает

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский выступил за введение в Украине официальной оплаты денег за отказ от военной службы во время мобилизации. В то же время предлагает ограничивать таким лицам определенные конституционные права, такие как голосование на выборах.

Об этом комбриг рассказал в эфире авторского проекта Романа Кравца "Дывысь".

Так, Оболенский предлагает ввести статус "негражданина" Украины для тех, кто отказывается защищать государство.

"Вопрос СОЧ и вопрос экономического бронирования. Можно добавить вопрос негражданина Украины, выдавать паспорт? Чтобы человек не имел возможности голосовать", — высказался командир бригады.

"То есть, если вопрос СОЧ поднимается – разворачивается, говорит, что я не хочу – в этот момент нам надо закрывать эту должность, с которой ты ушел. На эту огневую позицию заходит другой человек, который защищает. Так же есть люди, которые отказываются: "Я готов откупаться". Окей, без вопросов, откупайся, но давай сделаем так, что там пять лет ты не имеешь права голосовать", – объяснил свою позицию полковник.

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В то же время он отметил, что есть много людей, которые получая повестку, приходят в армию и хорошо защищают государство.

Комбриг "Хартии" – о мужчинах, выехавших за границу

"Есть права и есть обязанности. Есть люди, которые сейчас за границей, которые не хотят возвращаться, которые там сидят на соцпакетах, – за мужчин я очень неприятно удивлен. Все, кто выехал туда за границу и не хотят возвращаться, – статус негражданина. Зарабатывай деньги, вопросов нет", — добавил Оболенский.

Он также поделился, что у него есть друзья и знакомые, которые выехали за границу во время войны. Комбриг отметил, что не общается с ними, и не сможет им этого простить после окончания войны.

"Нет. На данный момент я так скажу, потому что я очень сильно получил негатив на поле боя. Есть люди, с которыми я встречался еще в 21-м году, и я говорил, что будет война. Они все смеялись. И они говорили: "Да если будет полномасштабное – я первый возьму автомат". Где вы?" – рассказал Оболенский.

К слову, по данным Минобороны Украины, с начала полномасштабной войны 46 военных уехали за границу на отдых и не вернулись.

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