Комбриг рассказал правду об отборе, обучении и возрасте штурмовиков в ДШВ

Комбриг о службе в ДШВ Фото Руслан Марышев

Представление о том, что в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ) «все идут на мясо», является лишь легендой.

Об этом командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Руслан Марышев сказал в интервью «Новинарне».

Он заявил, что в 95 ОДШБР приложили значительные усилия для улучшения системы обучения в ДШУ. Там активно работали с учебными центрами, чтобы максимально подготовить штурмовика еще до прихода в бригаду. Хотя начальная подготовка улучшилась, каждая бригада проводит дополнительный 15-дневный адаптационный курс.

«Сейчас мы получаем людей, которые приходят из наших учебных центров более подготовленными к боевым действиям. Но потом каждая бригада его „под себя“ дополнительно учит, боец проходит адаптационный курс 15 суток», — рассказал военный.

Руслан Марышев также подчеркнул, что в его подразделении подготовка личного состава еще более качественная и нацеленная на конкретные задачи.

«То, что „все идут на мясо“ — это легенда», — утверждает Марышев.

Он объяснил, что учитываются физические возможности и желания бойцов. Есть те, кто лучше проявит себя в обороне, и те, кто стремится к активным штурмовым действиям.

Несмотря на всеобщий страх перед армией, 95-я бригада имеет эффективную и открытую рекрутинговую кампанию.

Средний возраст десантника 95-й бригады

Средний возраст десантника 95-й бригады, по данным Марышева, составляет примерно 35-40 лет, хотя есть и опытные «ветераны трех кампаний». Несмотря на общий страх людей перед службой, 95 бригада имеет «нормальную, открытую» рекрутинговую кампанию и получает «неплохое» пополнение.

Комбриг также положительно оценил программу «Контракт 18-24», отметив, прежде всего, ее прозрачность. По словам Марышева, через два месяца по ней набрали около сотни военнослужащих. Хотя общее количество желающих снизилось после первоначального всплеска.

Напомним, ранее речь шла о том, что 92-я отдельная штурмовая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко приняла присягу седьмого набора по программе «Контракт 18-24». Впервые среди новобранцев есть девушки, которые будут служить операторами БПЛА.