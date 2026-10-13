Комендантский час на 19 часов: в одной из областей ужесточат ограничения с 1 ноября

Комендантский час / © ТСН

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С 1 ноября на большей части подконтрольной Украине территории Донецкой области комендантский час продлится 19 часов в сутки — с 16:00 до 11:00 на следующий день.

Решение о расширении зоны действия продленного комендантского часа согласовали сегодня, 13 октября, на заседании Совета обороны Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Где в Донецкой области будет действовать комендантский час с 16:00

Новые ограничения будут распространяться почти на всю подконтрольную Украине территорию области, в частности, на Краматорск и Славянск. Исключение сделали для Александровской и Черкасской общин.

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«Согласовали расширение зоны „длинного“ комендантского часа: с 1 ноября на всей свободной территории Донбасса, кроме Александровской и Черкасской общин, комендантский час продлится с 16:00 до 11:00», — сообщил Вадим Филашкин.

В Краматорской городской военной администрации также подтвердили, что новый режим начнет действовать с 1 ноября. О соответствующих переменах сообщил и начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сократили комендантский час на один час — теперь он действует с 01:00 до 05:00. Также в городе продлили график работы общественного транспорта и запустили четыре ночных автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала.

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