Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут действовать в 2025 году

Комендантский час на Пасху отменять не будут

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Пасха 2025 года приходится на 20 апреля. Но из-за военного положения и введенного комендантского часа большинство верующих не смогут посетить ночное богослужение в храмах.

В какие часы будет действовать комендантский час на Пасху 2025 года в разных областях Украины — читайте в материале TSN.ua.

Комендантский час в Киеве на Пасху 2025

Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Светлое Христово Воскресение в условиях военного положения. Как и в предыдущие годы после начала полномасштабной войны, в столице на Пасху 2025 года будет действовать обычный комендантский час — с 00:00 до 05:00.

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В Киевской городской государственной администрации (КГГА) призвали киевлян воздержаться от посещения ночных богослужений и отдать предпочтение онлайн-трансляции. Жителей столицы также предупредили об опасности вражеских ударов на Пасху.

Сколько продлится комендантский час на Пасху в разных областях Украины

По христианской традиции в пасхальную ночь в храмах проходит длительное праздничное богослужение. Также верующие несут в церковь пасхальную выпечку и крашенки, чтобы освятить их. Но в этом году из-за угрозы вражеских атак в некоторых регионах Украины власти запретили проведение массовых религиозных мероприятий. Богослужения будут транслировать онлайн, а освятить пасхальные корзины можно будет в дневные часы.

Почти во всех областях Украины в Пасхальную ночь будет действовать обычный комендантский час с 00:00 до 05:00, но в прифронтовых населенных пунктах продолжительность ограничений больше. В это время запрещено находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Дополнительные ограничения введены на территории Херсонской области. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о запрете на проведение богослужений в комендантский час, освящение пасхальных корзин в церквях и посещение кладбищ.

В Хмельницкой области комендантский час в ночь на 20 апреля будет сокращен и будет действовать с полуночи только до трех часов утра. Но на эти три часа в области усилят меры безопасности.

Единственным регионом Украины, где верующие смогут не нарушать традиции и распоряжения властей, остается Закарпатье. В этой области комендантский час давно отменен, поэтому богослужения в храмах и освящение пасок будут проводиться без ограничений.

Комендантский час в Украине по областям:

Киев и Киевская область - 00:00 - 05:00;

Винницкая область - 00:00 - 05:00;

Волынская область - 00:00 - 05:00;

Днепропетровская область (за исключением двух районов) - 00:00 - 05:00;

Никопольский район Днепропетровщины - 23:00 - 4:00;

Синельниковский район Днепропетровщины - 22:00 - 5:00;

Житомирская область - 00:00 - 05:00;

Закарпатская область - без ограничений;

Запорожская область (кроме областного центра и Запорожского района) - 21:00 - 5:00;

Запорожье и Запорожский район - 23:00 - 5:00;

Ивано-Франковская область - 00:00 - 05:00;

Кировоградская область - 00:00 - 04:00;

Львовская область - 00:00 - 05:00;

Николаевская область (кроме Очакова) - 00:00 - 05:00;

Очаков - 23:00 - 5:00;

Одесская область - 00:00 - 05:00;

Полтавская область - 00:00 - 04:00;

Ровенская область - 00:00 - 05:00;

Сумская область - 23:00 - 05:00;

Тернопольская область - 00:00 - 05:00;

Харьковская область - 23:00 - 05:00;

Херсонская область - 21:00 - 05:00;

Хмельницкая область - 00:00 - 05:00;

Черкасская область - 00:00 - 04:00;

Черновицкая область - 00:00 - 04:00;

Черниговская область - 00:00 - 04:00;

Донецкая область в большинстве населенных пунктов - 17:00 - 9:00;

Населенные пункты Донецкой области в 10-километровой зоне от линии фронта - 15:00 - 11:00;

Луганская область - 21:00 - 05:00.

Власти призывают украинцев оставаться дома во время комендантского часа и напоминают, что в это время общественный транспорт останавливает движение, а метро работает в режиме укрытия.

Напомним, Воскресение Христово, известное также как Пасха, является одним из самых главных праздников в христианской традиции. Об основных традициях самого светлого церковного дня года читайте в материале.