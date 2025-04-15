- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 3 мин
Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут действовать в 2025 году
В большинстве регионов время комендантского часа в Пасхальную ночь останется неизменным
Пасха 2025 года приходится на 20 апреля. Но из-за военного положения и введенного комендантского часа большинство верующих не смогут посетить ночное богослужение в храмах.
В какие часы будет действовать комендантский час на Пасху 2025 года в разных областях Украины — читайте в материале TSN.ua.
Комендантский час в Киеве на Пасху 2025
Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Светлое Христово Воскресение в условиях военного положения. Как и в предыдущие годы после начала полномасштабной войны, в столице на Пасху 2025 года будет действовать обычный комендантский час — с 00:00 до 05:00.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) призвали киевлян воздержаться от посещения ночных богослужений и отдать предпочтение онлайн-трансляции. Жителей столицы также предупредили об опасности вражеских ударов на Пасху.
Сколько продлится комендантский час на Пасху в разных областях Украины
По христианской традиции в пасхальную ночь в храмах проходит длительное праздничное богослужение. Также верующие несут в церковь пасхальную выпечку и крашенки, чтобы освятить их. Но в этом году из-за угрозы вражеских атак в некоторых регионах Украины власти запретили проведение массовых религиозных мероприятий. Богослужения будут транслировать онлайн, а освятить пасхальные корзины можно будет в дневные часы.
Почти во всех областях Украины в Пасхальную ночь будет действовать обычный комендантский час с 00:00 до 05:00, но в прифронтовых населенных пунктах продолжительность ограничений больше. В это время запрещено находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.
Дополнительные ограничения введены на территории Херсонской области. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о запрете на проведение богослужений в комендантский час, освящение пасхальных корзин в церквях и посещение кладбищ.
В Хмельницкой области комендантский час в ночь на 20 апреля будет сокращен и будет действовать с полуночи только до трех часов утра. Но на эти три часа в области усилят меры безопасности.
Единственным регионом Украины, где верующие смогут не нарушать традиции и распоряжения властей, остается Закарпатье. В этой области комендантский час давно отменен, поэтому богослужения в храмах и освящение пасок будут проводиться без ограничений.
Комендантский час в Украине по областям:
Киев и Киевская область - 00:00 - 05:00;
Винницкая область - 00:00 - 05:00;
Волынская область - 00:00 - 05:00;
Днепропетровская область (за исключением двух районов) - 00:00 - 05:00;
Никопольский район Днепропетровщины - 23:00 - 4:00;
Синельниковский район Днепропетровщины - 22:00 - 5:00;
Житомирская область - 00:00 - 05:00;
Закарпатская область - без ограничений;
Запорожская область (кроме областного центра и Запорожского района) - 21:00 - 5:00;
Запорожье и Запорожский район - 23:00 - 5:00;
Ивано-Франковская область - 00:00 - 05:00;
Кировоградская область - 00:00 - 04:00;
Львовская область - 00:00 - 05:00;
Николаевская область (кроме Очакова) - 00:00 - 05:00;
Очаков - 23:00 - 5:00;
Одесская область - 00:00 - 05:00;
Полтавская область - 00:00 - 04:00;
Ровенская область - 00:00 - 05:00;
Сумская область - 23:00 - 05:00;
Тернопольская область - 00:00 - 05:00;
Харьковская область - 23:00 - 05:00;
Херсонская область - 21:00 - 05:00;
Хмельницкая область - 00:00 - 05:00;
Черкасская область - 00:00 - 04:00;
Черновицкая область - 00:00 - 04:00;
Черниговская область - 00:00 - 04:00;
Донецкая область в большинстве населенных пунктов - 17:00 - 9:00;
Населенные пункты Донецкой области в 10-километровой зоне от линии фронта - 15:00 - 11:00;
Луганская область - 21:00 - 05:00.
Власти призывают украинцев оставаться дома во время комендантского часа и напоминают, что в это время общественный транспорт останавливает движение, а метро работает в режиме укрытия.
Напомним, Воскресение Христово, известное также как Пасха, является одним из самых главных праздников в христианской традиции. Об основных традициях самого светлого церковного дня года читайте в материале.