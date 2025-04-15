ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
212
Время на прочтение
3 мин

Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут действовать в 2025 году

В большинстве регионов время комендантского часа в Пасхальную ночь останется неизменным

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комендантский час

Комендантский час на Пасху отменять не будут

Пасха 2025 года приходится на 20 апреля. Но из-за военного положения и введенного комендантского часа большинство верующих не смогут посетить ночное богослужение в храмах.

В какие часы будет действовать комендантский час на Пасху 2025 года в разных областях Украины — читайте в материале TSN.ua.

Комендантский час в Киеве на Пасху 2025

Четвертый год подряд украинцы будут праздновать Светлое Христово Воскресение в условиях военного положения. Как и в предыдущие годы после начала полномасштабной войны, в столице на Пасху 2025 года будет действовать обычный комендантский час — с 00:00 до 05:00.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) призвали киевлян воздержаться от посещения ночных богослужений и отдать предпочтение онлайн-трансляции. Жителей столицы также предупредили об опасности вражеских ударов на Пасху.

Сколько продлится комендантский час на Пасху в разных областях Украины

По христианской традиции в пасхальную ночь в храмах проходит длительное праздничное богослужение. Также верующие несут в церковь пасхальную выпечку и крашенки, чтобы освятить их. Но в этом году из-за угрозы вражеских атак в некоторых регионах Украины власти запретили проведение массовых религиозных мероприятий. Богослужения будут транслировать онлайн, а освятить пасхальные корзины можно будет в дневные часы.

Почти во всех областях Украины в Пасхальную ночь будет действовать обычный комендантский час с 00:00 до 05:00, но в прифронтовых населенных пунктах продолжительность ограничений больше. В это время запрещено находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Дополнительные ограничения введены на территории Херсонской области. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о запрете на проведение богослужений в комендантский час, освящение пасхальных корзин в церквях и посещение кладбищ.

В Хмельницкой области комендантский час в ночь на 20 апреля будет сокращен и будет действовать с полуночи только до трех часов утра. Но на эти три часа в области усилят меры безопасности.

Единственным регионом Украины, где верующие смогут не нарушать традиции и распоряжения властей, остается Закарпатье. В этой области комендантский час давно отменен, поэтому богослужения в храмах и освящение пасок будут проводиться без ограничений.

Комендантский час в Украине по областям:

  • Киев и Киевская область - 00:00 - 05:00;

  • Винницкая область - 00:00 - 05:00;

  • Волынская область - 00:00 - 05:00;

  • Днепропетровская область (за исключением двух районов) - 00:00 - 05:00;

  • Никопольский район Днепропетровщины - 23:00 - 4:00;

  • Синельниковский район Днепропетровщины - 22:00 - 5:00;

  • Житомирская область - 00:00 - 05:00;

  • Закарпатская область - без ограничений;

  • Запорожская область (кроме областного центра и Запорожского района) - 21:00 - 5:00;

  • Запорожье и Запорожский район - 23:00 - 5:00;

  • Ивано-Франковская область - 00:00 - 05:00;

  • Кировоградская область - 00:00 - 04:00;

  • Львовская область - 00:00 - 05:00;

  • Николаевская область (кроме Очакова) - 00:00 - 05:00;

  • Очаков - 23:00 - 5:00;

  • Одесская область - 00:00 - 05:00;

  • Полтавская область - 00:00 - 04:00;

  • Ровенская область - 00:00 - 05:00;

  • Сумская область - 23:00 - 05:00;

  • Тернопольская область - 00:00 - 05:00;

  • Харьковская область - 23:00 - 05:00;

  • Херсонская область - 21:00 - 05:00;

  • Хмельницкая область - 00:00 - 05:00;

  • Черкасская область - 00:00 - 04:00;

  • Черновицкая область - 00:00 - 04:00;

  • Черниговская область - 00:00 - 04:00;

  • Донецкая область в большинстве населенных пунктов - 17:00 - 9:00;

  • Населенные пункты Донецкой области в 10-километровой зоне от линии фронта - 15:00 - 11:00;

  • Луганская область - 21:00 - 05:00.

Власти призывают украинцев оставаться дома во время комендантского часа и напоминают, что в это время общественный транспорт останавливает движение, а метро работает в режиме укрытия.

Напомним, Воскресение Христово, известное также как Пасха, является одним из самых главных праздников в христианской традиции. Об основных традициях самого светлого церковного дня года читайте в материале.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie