Комендантский час: в каких случаях можно передвигаться по городу без пропусков

Ослабление комендантского часа допускается на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике / © iStock

Власти Украины разрешили ослабление комендантского часа на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

В МВД напомнили правила передвижения по городу.

В частности, передвижение без специальных пропусков в период комендантского часа разрешается только в определенных случаях:

Во время воздушной тревоги — с целью добраться до ближайшего укрытия.

В случае следования в «Пункти незламності» или пунктов обогрева во время чрезвычайной ситуации в энергетике

«Необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Это может быть загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, студенческий билет и прочее», — уточнили в ведомстве.

В МВД напомнили, что во время военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ.

«Если вы используете цифровую версию документов, убедитесь в стабильном интернет-соединении, достаточном заряде устройства и возможности предъявить документы в электронном формате в условиях отключения электроэнергии», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что правоохранители имеют право проверять документы для идентификации личности в условиях военного положения.

Напомним, во время комендантского часа в Украине будут действовать временные послабления для людей, оставшихся без света, воды или тепла. Речь идет о возможности свободно передвигаться и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «Пунктів незламності» и пунктов обогрева.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, новые правила необходимы, чтобы люди могли получить базовую помощь в условиях энергетического кризиса. Фактически применяется тот же подход, что и во время воздушной тревоги, когда передвижение в безопасные места не ограничивается.

Правительство отмечает, что речь не идет о полной отмене комендантского часа. Ранее министр развития громад и территорий Алексей Кулеба заявлял, что режим сохраняется, но возможны точечные исключения при длительном отключении электроэнергии или тепла.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет прежде всего о территориях, на которых введено чрезвычайное положение в энергетике. Окончательные решения будут приниматься только по согласованию с военным командованием.