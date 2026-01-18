- Дата публикации
Комендантский час: в каких случаях можно передвигаться по городу без пропусков
МВД Украины опубликовало новые правила передвижения во время комендантского часа. Теперь расширено количество случаев, когда можно передвигаться во время комендантского часа в регионах, где оглашение чрезвычайная ситуация в энергетике.
Власти Украины разрешили ослабление комендантского часа на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.
В МВД напомнили правила передвижения по городу.
В частности, передвижение без специальных пропусков в период комендантского часа разрешается только в определенных случаях:
Во время воздушной тревоги — с целью добраться до ближайшего укрытия.
В случае следования в «Пункти незламності» или пунктов обогрева во время чрезвычайной ситуации в энергетике
«Необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Это может быть загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, студенческий билет и прочее», — уточнили в ведомстве.
В МВД напомнили, что во время военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ.
«Если вы используете цифровую версию документов, убедитесь в стабильном интернет-соединении, достаточном заряде устройства и возможности предъявить документы в электронном формате в условиях отключения электроэнергии», — говорится в заявлении.
Также там добавили, что правоохранители имеют право проверять документы для идентификации личности в условиях военного положения.
Напомним, во время комендантского часа в Украине будут действовать временные послабления для людей, оставшихся без света, воды или тепла. Речь идет о возможности свободно передвигаться и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «Пунктів незламності» и пунктов обогрева.
По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, новые правила необходимы, чтобы люди могли получить базовую помощь в условиях энергетического кризиса. Фактически применяется тот же подход, что и во время воздушной тревоги, когда передвижение в безопасные места не ограничивается.
Правительство отмечает, что речь не идет о полной отмене комендантского часа. Ранее министр развития громад и территорий Алексей Кулеба заявлял, что режим сохраняется, но возможны точечные исключения при длительном отключении электроэнергии или тепла.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет прежде всего о территориях, на которых введено чрезвычайное положение в энергетике. Окончательные решения будут приниматься только по согласованию с военным командованием.