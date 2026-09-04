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Комендантский час в Украине хотят сократить: экономист объяснил, почему это опасно
Сокращение или отмена комендантского часа поможет бизнесу, но чревато резким ростом количества пострадавших среди гражданского населения во время ночных обстрелов.
Сокращение или отмена комендантского часа может облегчить ночную логистику для бизнеса, однако создает значительные риски для гражданского населения и может привести к росту числа жертв.
Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новости.LIVE.
«Ночью, как правило, наносятся удары баллистики. Сейчас россияне применяют, в том числе, кассетные боеприпасы, имеющие большую площадь поражения. Затем ночью работает ПВО. Это тоже формирует определенные риски», — объяснил он.
По словам Куща, в случае отмены комендантского часа в городах может резко возрасти количество людей, которые будут передвигаться по улицам ночью — в частности, после посещения кафе или развлекательных заведений. Он подчеркнул, что во время войны ограничительные меры нужны не только для контроля, но и для уменьшения рисков населения.
«Война — это период определенной дисциплины. Если самодисциплины не хватает, тогда применяются такие определенные ограничительные меры», — резюмировал эксперт.
Ранее мы писали о том, что украинское правительство совместно с военным командованием нарабатывает новые решения по бесперебойной работе транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог. Главной целью этих изменений является обеспечение пассажиров и сохранение стабильного железнодорожного сообщения между регионами.
Напомним, президент Зеленский также сообщил о введении двух уровней воздушной тревоги: желтый будет означать налет беспилотников, а красный угрозу ракет, баллистики и массированные атаки.