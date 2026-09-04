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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Комендантский час в Украине хотят сократить: экономист объяснил, почему это опасно

Сокращение или отмена комендантского часа поможет бизнесу, но чревато резким ростом количества пострадавших среди гражданского населения во время ночных обстрелов.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Комендантский час

Комендантский час / © ТСН

Сокращение или отмена комендантского часа может облегчить ночную логистику для бизнеса, однако создает значительные риски для гражданского населения и может привести к росту числа жертв.

Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новости.LIVE.

«Ночью, как правило, наносятся удары баллистики. Сейчас россияне применяют, в том числе, кассетные боеприпасы, имеющие большую площадь поражения. Затем ночью работает ПВО. Это тоже формирует определенные риски», — объяснил он.

По словам Куща, в случае отмены комендантского часа в городах может резко возрасти количество людей, которые будут передвигаться по улицам ночью — в частности, после посещения кафе или развлекательных заведений. Он подчеркнул, что во время войны ограничительные меры нужны не только для контроля, но и для уменьшения рисков населения.

«Война — это период определенной дисциплины. Если самодисциплины не хватает, тогда применяются такие определенные ограничительные меры», — резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что украинское правительство совместно с военным командованием нарабатывает новые решения по бесперебойной работе транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог. Главной целью этих изменений является обеспечение пассажиров и сохранение стабильного железнодорожного сообщения между регионами.

Напомним, президент Зеленский также сообщил о введении двух уровней воздушной тревоги: желтый будет означать налет беспилотников, а красный угрозу ракет, баллистики и массированные атаки.

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